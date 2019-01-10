Son Dakika Haberleri: Denizli Yaşlı Kadın Kapağı Açık Bırakılan Rögara Düşerek Yaralandı

Denizli Yaşlı Kadın Kapağı Açık Bırakılan Rögara Düşerek Yaralandı

1 saat önce

Yaşlı kadın kapağı açık bırakılan rögara düşerek yaralandıDenizli'nin Sarayköy ilçesinde, tansiyonunu ölçtürmek için komşularına gitmek isteyen 90 yaşındaki Asiye Çetin, altyapı çalışmalarının sürdüğü sokakta yaklaşık yarım metre derinliğindeki ağzı açık rögar çukuruna düştü.

Denizli Yaşlı Kadın Kapağı Açık Bırakılan Rögara Düşerek Yaralandı, System.String[]
Yaşlı kadın kapağı açık bırakılan rögara düşerek yaralandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, tansiyonunu ölçtürmek için komşularına gitmek isteyen 90 yaşındaki Asiye Çetin, altyapı çalışmalarının sürdüğü sokakta yaklaşık yarım metre derinliğindeki ağzı açık rögar çukuruna düştü. Başından ve ellerinden yaralanan, yardım için bağıran ancak sesini duyuramayan Çetin'i, 30 dakika sonra komşuları fark ederek kurtardı.

Olay, dün (çarşamba) saat 20.00 sıralarında, altyapı çalışmalarının sürdüğü Aşağı Mahalle Minareli Cami Sokak'ta meydana geldi. Asiye Çetin, tansiyonunu ölçtürmek için komşularının evine gitmek istedi. Baston yardımıyla yürüyebilen Çetin, üzeri açık bırakılan, yaklaşık yarım metre derinliğindeki rögar çukuruna düşerek başından ve ellerinden yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan Çetin, bağırarak yardım istedi, ancak sesini duyuramadı. 30 dakika çaresizce yardım bekleyen Çetin'i, köpeklerini beslemek için dışarı çıkan komşusu Celalettin Tezel ve Taner Cem Tezel buldu. Yardıma koşan komşuları, yaşlı kadını dışarı çıkardı. Çetin, daha sonra ambulansla, Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası Denizli Devlet Hastanesi'ne ardından da Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Çetin, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (DESKİ) altyapı çalışmalarını taşeron bir firmaya yaptırdığı, olayın ardından açık bırakılan rögar çukurlarının kapatıldığı belirtildi. Çetin'in olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

CANIM ÇOK YANDI

Yaşadığı olayı anlatan Asiye Çetin, Tansiyonumu ölçtürmek için komşularımın yanına gidiyordum. Ayağım kaydı. Orada da rögar çukuru varmış, içine düştüm. Rögarı fark etmemiştim. Çukurun içerisinde komşularıma bağırdım. Beni çukurun içerisinden zor çıkardılar. Canım çok yandı. Başımdan ve ellerimden yaralandım. Olayla ilgili kimseden de şikayetçi olmadım dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:19 Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Sarayköy, Denizli, Güncel
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