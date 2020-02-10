Denizli yayla gölü kış mevsiminde hayran bırakıyor - Son Dakika

Yayla Gölü kış mevsiminde hayran bırakıyor

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde 1155 metre yükseklikteki, 180 kuş çeşidinin yaşadığı Yayla Gölü'nde kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Buldan ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Süleymanlı Mahallesi'nde bulunan Yayla Gölü, etkili olan kar yağışının ardından oluşan doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü 50 hektarlık gölde kar yağışıyla birlikte oluşan manzara, ziyaretçilerine eşsiz bir görsel şölen sunuyor. 180 tür kuşa ev sahipliği yapan göl, kent merkezinden ve çevre illerden de ziyaretçi alıyor. Bazı vatandaşlar aileleriyle birlikte kar üzerinde piknik yaparken bazıları ise gölün etrafında yürüyüş yapıp, fotoğraf çekerek doğal güzelliği yerinde görmenin tadını çıkarıyor. Çok sayıda fotoğraf ve yürüyüş gruplarını da ağırlayan göle ayrı bir güzellik katan kazlar ve karabataklar, bölgeye gelen turistlerin ilgisini çekiyor.

'HARİKA BİR ATMOSFERİ VAR'

Gölün ziyaretçilerinden Sevgi Demir, Yayla Gölü'nün görülmesi gereken bir doğal güzellik olduğunu belirtip, "Burası çok güzel bir yer. Harika bir atmosferi var. Muhteşem ve kartpostallık bir güzelliği gezme fırsatı yaşadık. Çocuklarımızla eğlenip kar topu oynadık. Bol bol fotoğraf çektirdik. Herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyorum" dedi.

'HAVASI ÇOK TEMİZ, DOĞAL ORTAM ÇOK GÜZEL'

Simay Demir ise soğuk havaya rağmen gölü gezmenin keyifli olduğunu ifade edip, "Havası çok temiz, doğal ortam çok güzel. Göl, ağaçlar ve kar tabakası, bir resim tablosundaki gibi harika bir görüntü oluşturuyor. Eğlenip, güzel vakit geçirebilecek bir yer" diye konuştu.