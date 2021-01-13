Denizli'ye 18 yılda 72 sulama tesisi yapıldı - Son Dakika

Denizli'ye 18 yılda 72 sulama tesisi yapıldı

13.01.2021 11:11
Denizli'ye 18 yılda 72 sulama tesisi yapıldı, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Denizli'de son 18 yılda inşa edilen 72 tesisi ile 856 bin 827 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Denizli'de son 18 yılda inşa edilen 72 tesisi ile 856 bin 827 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını bildirdi.

DSİ Genel Müdürü Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Denizli'ye yaptıkları yatırımlarla devasa projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Yıldız, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile ülkeyi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için çalıştıklarını kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin öncülüğünde 2021 yılını sulamada hamle yılı ilan edildiğini aktaran Yıldız, sulama projelerinin vatandaşların gelir düzeyini artırdığına işaret etti.

Modern sulama projelerinin ülke için son derece önem arz ettiğini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Son 18 yılda Denizli'de inşa edilen 72 sulama tesisi ile 856 bin 827 dekar zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece Denizli topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 1 milyar 103 milyon 346 bin 300 lira ilave zirai gelir artışı sağladık. Denizli için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 10 sulama inşaatı devam ediyor. Bunların tamamlanması ile 96 bin 590 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 150 milyon 700 bin lira katkı sağlanacaktır. Sulama tesislerinin hizmete girmesiyle Denizli'nin zirai üretimde ülkenin söz sahibi illerinden biri olacak. Ege'nin ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Denizli'de ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda 203 tesis ile 3 milyar 342 milyon 465 bin 967 lira yatırım yaptık. Denizli'de son 18 yılda 18 baraj ve 10 gölet inşa ettik. İnşaatı devam eden 3 gölet ile 10 bin 870 dekar arazi daha sulamaya açılacaktır."

Yıldız, Denizli'de inşaatı devam eden 2 içme suyu tesisini 2026 yılı sonuna kadar tamamlayarak toplamda 669 bin kişi için yılda 34,84 milyon metre küp memba kalitesinde içme suyu temin edileceğini bildirdi.

Düşük maliyet ve daha az su kaybı sağlayacak olan yeraltı barajı inşa çalışmaları kapsamında Denizli'ye 3 depolama tesisi yapılacağını aktaran Yıldız, desteklerinde dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri, Denizli, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'ye 18 yılda 72 sulama tesisi yapıldı - Son Dakika


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