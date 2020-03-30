Denizli'ye girişlerde ateş ölçme uygulaması - Son Dakika

DENİZLİ kent girişinde, koronavirüs önlemleri kapsamında jandarma ve polis ekiplerince kontroller sıklaştırıldı. Ekipler tarafından durdurulan araçtaki sürücü ve yolcuların ateşleri ölçülüyor.

İl Jandarma ve Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kent girişinde sürekli olarak uygulama yapıyor. Aydın- Denizli Karayolu Sarayköy ilçesi girişindeki kontrol noktasında jandarma ekipleri, şehirlerarası yolculuk yapan araçları durduruyor. Konoravirüsten korunma amaçlı eldiven ve maske takan ekipler, durdukları sürücülerin ve yanlarındaki yolcuların ateşlerini ölçüyor. 37.5 ve üzerinde ateşi olduğu belirlenen kişilerin sağlık ekiplerine teslim edileceği ve 14 günlük karantinaya alınacağı kaydedildi.Jandarma ekipleri uygulamada özellikle ilçeler arasında yolculuk yapan minibüsleri sıkı şekilde denetleyip, yolcular arasındaki sosyal mesafeyi de kontrol ediyor. Aydın-Denizli Karayolu dışındaki Afyonkarahisar-Denizli ve Muğla-Denizli karayollarında da polis ve jandarma ekipleri ateş ölçümlerini yapıyor. Jandarma ve polis ekipleri, şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlara da mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.