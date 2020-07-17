Denizli'ye göç edenlerin sayısı yüzde 30 arttı - Son Dakika

Denizli'ye göç edenlerin sayısı yüzde 30 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre 2019 yılında yurt dışından Denizli'ye göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 30,6 artarak 6 bin 116 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre 2019 yılında yurt dışından Denizli'ye göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 30,6 artarak 6 bin 116 kişi oldu.

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TÜİK, 2019 yılı Uluslararası Göç İstatistiklerini yayımladı. Yayınlanan verilere göre 2019 yılında yurt dışından Denizli'ye göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 30,6 artarak 6 bin 116 kişi oldu. Denizli'den yurt dışına göç edenlerin sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 9,0 azalarak 2 bin 406 kişi oldu.

Yurt dışından Denizli'ye göç edenlerin bin 114'ünün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu söylenirken, 5 bin 2'sinin ise yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Denizli'den yurt dışına göç edenlerin ise 916'sının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bin 490'ınının yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

Öte yandan Denizli yurt dışından en fazla göç alan 18. il olurken, yurt dışına en fazla göç veren 21. il oldu. - DENİZLİ

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizli'ye göç edenlerin sayısı yüzde 30 arttı - Son Dakika
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