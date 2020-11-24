Denizli'ye kamyonla 1 kilo uyuşturucu sokan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika

Denizli'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon düzenlendi. Operasyonda Pamukkale ilçesinde durdurulan kamyonetten yüklü miktarda uyuşturucu çıkarken, 2 şahıs gözaltına alındı. Şahısların evlerinde ise tarihi eser ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Denizli'ye uyuşturucu madde geleceğine dair bilgi alan jandarma ekipleri, bir kamyonu takibe aldı. Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi üzerinde Denizli - Ankara karayolunda bekleyen ekipler içerisinde 2 kişinin bulunduğu kamyonu durdurdu. Kamyon içerisinde arama yapan ekipler, uyuşturucu maddeyi arama köpeği Arya ile buldu. Operasyon neticesinde, bin 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu taşıyan 2 şahsın evinden tarihi eser çıktı

Kamyonda bulunan 2 şahıs gözaltına alınmasının ardından, ekipler tarafından genişletilmiş operasyonda şahısların ikametlerinde ve çevresinde yapılan aramada 121 adet sikke ve 44 adet tarihi objeler ele geçirildi. Jandarma tarafından tarihi eserlere el konulurken, suç unsuru ile yakalanan 2 şahıs ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - DENİZLİ