- Denizli'ye örnek bir kavşak düzenlemesi - Son Dakika

- Denizli'ye örnek bir kavşak düzenlemesi

02.11.2020 14:05

- Denizli'ye örnek bir kavşak düzenlemesi Büyükşehir'den örnek bir kavşak düzenlemesi daha Başkan Zolan;

- Denizli'ye örnek bir kavşak düzenlemesi

Büyükşehir'den örnek bir kavşak düzenlemesi daha

Başkan Zolan; "Vatandaşlarımız daha iyisine ve daha güzeline layık"

"Standartların üzerinde bir çalışma yaptık"

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesinin Ali Marım ile Hasan Gönüllü Bulvarı, Başkarcı ve Göveçlik yolu kesişiminde başlattığı kavşak düzenlemesinde sona gelindi. Çalışmaları inceleyen Başkan Zolan, örnek bir kavşak düzenlemesi daha gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Zolan, "Ali Marım Bulvarı'nın da bir bölümü tamamlandı, diğer bölümünü de en kısa sürede tamamlayarak, standartları yüksek bir bulvarı daha şehrimize kavuşturacağız" diye konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentin önemli trafik arterlerinden biri olan Ali Marım, Hasan Gönüllü Bulvarı, ile Başkarcı ve Göveçlik Yolu kesişiminde yaptıkları kavşak düzenleme çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Zolan'a Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Merve Sakarya Serim ve beraberindekiler eşlik etti. Çalışanlarla sohbet ederek kolaylıklar dileyen Başkan Zolan, Denizli'nin ana arterlerinden ve en önemli ulaşım hatlarından birisinde yeni bir düzenleme gerçekleştirdiklerini söyledi. Söz konusu çalışmanın çok önemli bir ihtiyaca yanıt vereceğini kaydeden Başkan Zolan, yatırımın kısa içerisinde tamamlanmasının ardından bölgenin daha güvenli, modern ve konforlu bir kavşağa sahip olacağını belirtti.

"Standartların üzerinde bir çalışma yaptık"

Kent trafiğini daha güvenilir ve konforlu bir şekilde olmasını sağlamak adına bölgede yeni bir düzenlemeye gittiklerini belirten Başkan Zolan, "Burada ulaşım güvenliği, konfor ve trafiğin daha seri akabilmesi anlamında standartların üzerinde bir çalışma yaptık. Ali Marım Bulvarı'nın da bir bölümü tamamlandı, diğer bölümünü de en kısa sürede tamamlayarak, standartları yüksek bir bulvarı daha şehrimize kavuşturacağız. Vatandaşlarımız daha iyisine ve daha güzeline layıklar, biz de onların ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz gayret sarf ediyoruz. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

- Denizli'ye örnek bir kavşak düzenlemesi
- Denizli'ye örnek bir kavşak düzenlemesi
- Denizli'ye örnek bir kavşak düzenlemesi
- Denizli'ye örnek bir kavşak düzenlemesi
- Denizli'ye örnek bir kavşak düzenlemesi

Osman Zolan, Göveçlik, Başkarcı, Denizli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Denizli'ye örnek bir kavşak düzenlemesi - Son Dakika


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