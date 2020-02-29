Denizli'ye şehit ateşi düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'ye şehit ateşi düştü - Son Dakika

Denizli'ye şehit ateşi düştü

7 saat önce

Denizli'ye şehit ateşi düştüSURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın şehadet haberi, Denizli'deki ailesine ulaştı.

Denizli'ye şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın şehadet haberi, Denizli'deki ailesine ulaştı.

İdlib'te düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi 1240 Sokak'ta yaşayan ailesine acı haber verildi. Boya ustası Mehmet Çankaya, oğlunun şehit olduğu haberini, askeri yetkililerden aldı. Şehidin baba evinin bulunduğu 2 katlı apartmana ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Pamukkale Belediyesi tarafından ise, taziye çadırı kuruldu. Acı haberin duyulmasının ardından yakınları, şehidin evine akın etti. Şehit Çankaya'nın bekar olduğu öğrenildi.

Denizli'ye şehit ateşi düştü

Halil Çankaya, Çankaya, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'de askerlerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi
İnsan kaçakçısı: Allah'ın izniyle mültecilerin hepsini karşıya geçireceğiz İdlib şehidimiz Nihat Kara'nın ağabeyi Suat Kara'dan duygulandıran konuşma Antalyaspor ve Fenerbahçe maçında duygu seli

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 23:19:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'ye şehit ateşi düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]