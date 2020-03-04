Denizli'ye şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Denizli'ye şehit ateşi düştü

6 saat önce

Denizli'ye şehit ateşi düştüSURİYE'nin İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın (23) acı haberi, Denizli'de yaşayan ailesine verildi.

Denizli'ye şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın (23) acı haberi, Denizli'de yaşayan ailesine verildi. İdlib'de, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın, Pamukkale ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi 2390 Sokak'ta oturan ailesine acı haber verildi. İşçi emeklisi Suat ve eşi Gülseren Akman, oğullarının şehit olduğu haberini askeri yetkililerden aldı. Şehidin baba vinin bulunduğu apartmana ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Pamukkale Belediyesi tarafından sokağa taziye çadırı kuruldu. Acı haberin duyulmasının ardından ailenin yakınları, taziye için eve akın etti. Bir kız kardeşi olan şehit Armağan Akman'ın bekar olduğu öğrenildi.

Denizli'ye şehit ateşi düştü

Bahar Kalkanı Harekatı, Denizli, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:29 Kaynak: DHA
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