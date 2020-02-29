Denizli'ye şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika
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Denizli'ye şehit ateşi düştü (2)

6 saat önce

ANKARA'DA OTURAN ANNESİNE HABER VERİLDİİdlib'de hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın acı haberi, Ankara'nın Sincan ilçesinde oturan annesi Kezban Erdemir'e de ulaştı.

Denizli'ye şehit ateşi düştü (2), System.String[]

ANKARA'DA OTURAN ANNESİNE HABER VERİLDİ

İdlib'de hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın acı haberi, Ankara'nın Sincan ilçesinde oturan annesi Kezban Erdemir'e de ulaştı. Askeri yetkililer, anne Kezban Erdemir'e, sağlık görevlileri eşliğinde acı haberi verdi. Şehidin annesi Kezban Erdemir, tek çocuğunu kaybetmenin acısıyla gözyaşlarına boğuldu. Anneyi, askeri yetkililer teskin etmeye çalıştı. Ev ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Evin önünde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Şehit haberini alan vatandaşlar, Kezban Erdemir'e taziyede bulundu. Şehidin Denizli'de yaşayan babası Mehmet Çankaya'nın da cenaze töreni için Ankara'ya yola çıktığı öğrenildi.

Şehit Halil Çankaya'nın cenazesi, yarın öğle Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Muhammet BAYRAM/ANKARA,


Halil Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:38 Kaynak: DHA
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