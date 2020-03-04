Denizli'ye şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika

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ŞEHİDİN SON PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDISuriye'nin İdlib şehrindeki Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım duygulandırdı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:19 Kaynak: DHA
ŞEHİDİN SON PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI
Suriye'nin İdlib şehrindeki Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım duygulandırdı. Akman'ın üzerinde 'Ayakta ölmek, diz üstünde yaşamaktan daha onurludur. Ne mutlu vatan uğruna can verene' yazısını Türk bayrağı arma fotoğrafıyla takipçileriyle paylaştığı görüldü.
Öte yandan şehidin ailesinin yaşadığı evde, Akman'ın küçükken çekilmiş asker kıyafetli fotoğrafı ise görenleri duygulandırdı.
Deniz TOKAT/ DENİZLİ,
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