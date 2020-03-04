Denizli'ye şehit ateşi düştü (3) - Son Dakika

VALİ VE ASKERİ YETKİLİLERDEN ZİYARET

Denizli Valisi Hasan Karahan, Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın evini ziyaret ederek, babası Suat Akman'ı teselli etmeye çalıştı. Vali Hasan Karahan'ın şehit evi ziyaretine AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız da eşlik etti. Vali Karahan ve beraberindeki protokol üyeleri şehit babasına başsağlığı dileğinde bulundu. Ziyaret sırasında gözyaşı döken şehit babası Suat Akman, yürekleri dağladı. İki evladından birini şehit veren Akman'ı Vali Karahan teselli etmeye çalıştı. 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk ve İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz de şehidin babasının yüzü ve elllerine kolonya sürüp, su içirerek, metanetini koruyabilmesi için destek oldu.

Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT/ DENİZLİ,