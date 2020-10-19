Denizli'ye uyuşturucu madde sevkiyatı yapan yabancı uyruklu şahıslar tutuklandı - Son Dakika

Denizli'ye uyuşturucu madde sevkiyatı yapan yabancı uyruklu şahıslar tutuklandı

19.10.2020 16:09
Denizli'ye uyuşturucu madde sevkiyatı yapan yabancı uyruklu şahıslar tutuklandı, System.String[]

Denizli'ye çevre illerden uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştiren 3 yabancı uyruklu şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Denizli'ye çevre illerden uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştiren 3 yabancı uyruklu şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Denizli'ye çevre illerden uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştiren 3 yabancı uyruklu şahsı tespit eden Narkotik ekipleri, şüphelileri bir süre takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından yabancı uyruklu şahıslara operasyon düzenleyen Narkotik ekipleri, 3 şahsı gözaltına alırken evlerinde yaptığı aramalarda ise 17 adet poşetin içerisinde 185 gram metamfetamin ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

Denizli'ye uyuşturucu madde sevkiyatı yapan yabancı uyruklu şahıslar tutuklandı
Denizli'ye uyuşturucu madde sevkiyatı yapan yabancı uyruklu şahıslar tutuklandı

Uyuşturucu, Operasyon, Narkotik, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'ye uyuşturucu madde sevkiyatı yapan yabancı uyruklu şahıslar tutuklandı - Son Dakika

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