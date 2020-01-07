Denizli'ye zehir satamaya gelirken yakalandılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'ye zehir satamaya gelirken yakalandılar - Son Dakika

Denizli'ye zehir satamaya gelirken yakalandılar

6 saat önce

Denizli'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklanan kanser yapıcı ve siyanür madde barındıran tarım ilacını satmaya çalışan 2 şahıs yakalandı.

Denizli'ye zehir satamaya gelirken yakalandılar, System.String[]

Denizli'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklanan kanser yapıcı ve siyanür madde barındıran tarım ilacını satmaya çalışan 2 şahıs yakalandı. Şahısların aracında 5'er litrelik bidonlarda toplamda 450 litre yasaklı tarım ilacı ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Denizli Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, Sami K. (40) ve Kudret A.'nın (38) içinde bulunduğu aracı İzmir'den Denizli'ye araçla gelirken, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde durdurdu. JASAT dedektifleri tarafından araçta yapılan aramada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaklaşık 3 yıl önce yasakladığı tarım ilaçları bulundu. İlaçların içerisinde siyanür maddesi ve kanser yapıcı maddelerin bulunduğu belirtildi. Araçta 5'er litrelik bidonlar halinde toplamda 450 litre yasaklı tarım ilacı ele geçirildi.


Kudret A. ve Sami K. gözaltına alınmalarının ardından sevk edildiği adli merciler tarafından serbest bırakıldı. 2 şahsa toplamda 40 bin TL idari para cezası kesildi. - DENİZLİ

Jandarma, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:44 Kaynak: İHA
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