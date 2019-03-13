Denizli Yeni Çevre Yoluna Kavuştu

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 8 şeritli çevre yolu trafiğe açıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 8 şeritli çevre yolu trafiğe açıldı.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla Ali Marım Bulvarı'nı Hal Köprülü Kavşağı'na bağlayan yeni çevre yolunun hizmete alınması dolayısıyla Karahasanlı Mahallesi'nde tören düzenlendi.



Denizli Valisi Hasan Karahan, törende, yeni çevre yolunun çok güzel bir çalışma olduğunu söyledi.



Denizli'nin "havaalanı pisti" şeklinde yola kavuştuğunu dile getiren Karahan, "Ulaşımla ilgili sorunlar birer birer çözülüyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah'ım milletimizin yolunda güzel hizmetler yapmayı nasip etsin." dedi.



AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da aşklarının ve sevdalarının Denizli olduğunu ifade etti.



Denizlili hemşehrilerinin coşkularına ve heyecanlarına ortak olduğunu vurgulayan Özkan, "Demokrasilerde bu projeleri yapan kadroları göreve getirenler hizmetlerin asli sahibidir. Onun için bu hizmetleri de siz değerli hemşehrilerimiz yerine getirdiniz." diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise kentteki araç sayısının 15 yılda 3 kattan daha fazla arttığını belirtti.



Ulaşım anlamında birçok yatırımı hayata geçirdiklerini ifade eden Zolan, şöyle konuştu:



"Bugüne kadar 16 köprülü kavşak yaptık ve birçok kavşak düzenlemeleriyle de trafikte rahatlama sağladık. Türkiye'de ilk olan yerli ve milli olması ile gurur duyduğumuz 'Trafik Yönetim Sistemi'ni kullanıyoruz. Çok sayıda araç şimdi şehir merkezine girmeden yeni çevre yolundan zaman kaybetmeden konforlu seyahat edebilecek. Bu yolumuz konforlu, geniş ama burası bir yarış pisti değil. Sürücülerimizden bu hususa dikkat etmelerini istirham ediyorum. Milletimizin sıkıntılarını giderme noktasında gayret içerisindeyiz. Bir nebze bunu yapabilirsek kendimizi mutlu hissediyoruz."



Yapımına geçen yıl başladıkları yeni çevre yolunun 4 kilometre uzunluğunda, 50 metre genişliğinde projelendirildiğine dikkati çeken Zolan, yolun ayrıca gidiş-geliş 8 şeritten oluştuğunu hatırlattı.



Zolan, çevre yolunda ayrıca 2 park alanı, bisiklet yolu, otobüs cebi ve 3 akıllı kavşağın bulunduğunu sözlerine ekledi.



Duanın ardından protokol üyeleri, Zolan'ın kullandığı araçla yoldan ilk geçişi yaptı.



Törene, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, diğer protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

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