Denizli yerel basınından Pierre Webo'ya anlamlı destek - Son Dakika

Denizli yerel basınından Pierre Webo'ya anlamlı destek

09.12.2020 16:41
Denizli yerel basınından Pierre Webo'ya anlamlı destek, System.String[]

Başakşehir maçının 13. dakikasında son yılların en büyük skandallarından biri yaşandı ve maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu, Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu.

PSG-Başakşehir maçının 13. dakikasında son yılların en büyük skandallarından biri yaşandı ve maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu, Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu. Denizli yerel basınından hakemin ırkçı söylemine maruz kalan Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya destek mesajları ve fotoğraflar ile destek verildi.

Türkiye gündemine oturan PSG - Başakşehir maçının 13. dakikasında maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu, Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu. Hakemin ırkçı söylemlerine maruz kalan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya destek mesajları yağdı. Olay üzerine Denizli yerel basınından Gazeteci Kubilay Demir, haber sitesinde tüm haberlerin manşet görsellerinde Webo'nun fotoğraflarını kullanarak destek verdi.

"Haberlerde Pierre Webo'nun fotoğrafını kullanarak ırkçılığa karşı duracağız"

Gazeteci Demir, "Temsilcimiz Başakşehir'in deplasmanda oynadığı PSG maçında yaşanan ırkçılık skandalını, hepimiz büyük bir üzüntüyle takip ettik. Böyle bir durum asla kabul edilemez. Biz de bugün yerelde ve bölgeselde yaptığımız yayıncılıkta destek olabilmek ve farkındalık oluşturabilmek adına haber sitemizde bir çalışmaya imza attık. Bugün egevakti.com internet sitesinde yer vereceğimiz tüm haberlerde Pierre Webo'nun fotoğrafını kullanarak ırkçılığa karşı duracağız. Sporun içerisinde olduğu gibi yaşamın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı durmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Denizli yerel basınından Pierre Webo'ya anlamlı destek

Pierre Webo, Başakşehir, Denizli, yerel, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizli yerel basınından Pierre Webo'ya anlamlı destek - Son Dakika Spor


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