DENİZLİ'Yİ ANTALYA VE MUĞLA'YA BAĞLAYAN KARAYOLU 'KAR' NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika
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DENİZLİ'Yİ ANTALYA VE MUĞLA'YA BAĞLAYAN KARAYOLU 'KAR' NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI

02.03.2022 22:47

DENİZLİ'de, kent genelinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

DENİZLİ'de, kent genelinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Denizli'de akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, başta yüksek kesimlerde olmak üzere kent merkezinde de etkili oldu. Kar, ulaşımı da olumsuz yönde etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolunun Kazıkbeli ve Cankurtaran mevkisinde kaza yapan ya da yolda kalan araçlar nedeniyle yol, çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kış lastiği olmadığı için yolda kalan araçları iterek kenara çekmeye çalıştı. Kayarak kaza yapan araçlar ise çekiciler tarafından çekildi. Şehir çıkışında önlem alıp yolu kapatan polis ekipleri, araçların geçişine izin vermedi. Karayolunda uzun kuyruklar oluştu. Karayolları ve belediye ekipleri yolu kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. (DHA)

DENİZLİ'Yİ ANTALYA VE MUĞLA'YA BAĞLAYAN KARAYOLU 'KAR' NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI
DENİZLİ'Yİ ANTALYA VE MUĞLA'YA BAĞLAYAN KARAYOLU 'KAR' NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI
DENİZLİ'Yİ ANTALYA VE MUĞLA'YA BAĞLAYAN KARAYOLU 'KAR' NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI
DENİZLİ'Yİ ANTALYA VE MUĞLA'YA BAĞLAYAN KARAYOLU 'KAR' NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI
DENİZLİ'Yİ ANTALYA VE MUĞLA'YA BAĞLAYAN KARAYOLU 'KAR' NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI
DENİZLİ'Yİ ANTALYA VE MUĞLA'YA BAĞLAYAN KARAYOLU 'KAR' NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI
DENİZLİ'Yİ ANTALYA VE MUĞLA'YA BAĞLAYAN KARAYOLU 'KAR' NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI

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Denizli-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı (3) Denizli-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı (3) Kar nedeniyle kapanan Muğla-Denizli kara yolu ulaşıma açıldı Kar nedeniyle kapanan Muğla-Denizli kara yolu ulaşıma açıldı

Denizli, Antalya, Muğla, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZLİ'Yİ ANTALYA VE MUĞLA'YA BAĞLAYAN KARAYOLU 'KAR' NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika


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