Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolu 'kar' nedeniyle ulaşıma kapandı (2) - Son Dakika
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Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolu 'kar' nedeniyle ulaşıma kapandı (2)

03.03.2022 06:39
Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolu 'kar' nedeniyle ulaşıma kapandı (2)

KAPANAN KARAYOLU AÇILDIDenizli'de yoğun kar yağışı nedeniyle dün saat 20.00 sıralarında ulaşıma kapanan karayolu ulaşıma açıldı.

KAPANAN KARAYOLU AÇILDI

Denizli'de yoğun kar yağışı nedeniyle dün saat 20.00 sıralarında ulaşıma kapanan karayolu ulaşıma açıldı.

Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolunun Kazıkbeli ve Cankurtaran mevkilerinde yoğun kar yağışı ve yolda kalan araçlar nedeniyle kapanan karayolu, kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından tekrar açıldı. Şehir çıkışında önlem alan polis ekipleri, ağır tonajlı araçların yanı sıra kış lastiği olmayan ve zincir takmayan araçların da geçişine izin vermiyor.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,


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Denizli, Antalya, Muğla, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolu 'kar' nedeniyle ulaşıma kapandı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolu 'kar' nedeniyle ulaşıma kapandı (2) - Son Dakika
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