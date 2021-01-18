Denizli'yi kaplayan beyaz örtü herkesi mutlu etti - Son Dakika

Denizli'yi kaplayan beyaz örtü herkesi mutlu etti

18.01.2021 13:48

- Denizli'yi kaplayan beyaz örtü herkesi mutlu etti Denizli genelinde etkisini sürdüren kar yağışı memnuniyetle karşılandı Denizli'nin yüksek kesimlerinde 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı, sabahın ilk saatlerinde il merkezini de beyaz örtüyle kapladı.

- Denizli'yi kaplayan beyaz örtü herkesi mutlu etti

Denizli genelinde etkisini sürdüren kar yağışı memnuniyetle karşılandı

DENİZLİ - Denizli'nin yüksek kesimlerinde 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı, sabahın ilk saatlerinde il merkezini de beyaz örtüyle kapladı. Çocuklar yılın ilk kar yağışını kar topuyla karşılarken, büyükler ise kuraklığın sona ermesinden dolayı mutlu oldu.

Ege Bölgesi'nin sıcak iklime sahip illerinden olan Denizli il merkezi, yılın ilk karı karşıladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış, halen lapa lapa devam ediyor. Tehlikeli bölgelerde yollar trafiğe kapanırken, şehir merkezinde çocuklar kar topunun tadını çıkarıyor. Büyükler ise son yılların en sıcak kışını geçiren kentte, kuraklığın sona erecek olmasından dolayı büyük mutluluk yaşıyor.

Uzun zamandır beklenen kar yağışın en çok sevinen isimlerden birisi olan Ceyhan Çobanoğlu, "Karın yağmasına çok sevindik. Derelerimiz, kanallarımız ve barajlarımız doluyor. Susuzluktan gına geldi insanlara. Ekinler büyümüyor, ağaçlar sürmüyor. Karın yağması her şey için iyi bir şey" dedi.

Denizli'yi kaplayan beyaz örtü herkesi mutlu etti
Denizli'yi kaplayan beyaz örtü herkesi mutlu etti
Denizli'yi kaplayan beyaz örtü herkesi mutlu etti
Denizli'yi kaplayan beyaz örtü herkesi mutlu etti

Denizli, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denizli'yi kaplayan beyaz örtü herkesi mutlu etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul Valiliği'nden uyarı: Bu gece ve yarın sabah yaşanacak buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olun Bursasporlu Ali Akman için Lille resmen devreye girdi Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi TOGG'un Gemlik Tesisi'ndeki üst yapı inşaatı için 1.500 kişi istihdam edilecek Anlaşmaya vardılar, Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için "dağıtımı durdurun" çağrısı Paralar yarın yatmaya başlıyor! Emekliler maaş ve ek ödemelerini zamlı alacak
Son Dakika! Bahçeli'den Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Kim neye maruz kalmışsa önce etrafına baksın Son Dakika! Bahçeli'den Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Kim neye maruz kalmışsa önce etrafına baksın         
14:42
İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in tutukluluğu için yapılan itiraz reddedildi İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in tutukluluğu için yapılan itiraz reddedildi         
14:08
İstanbul Bahçelievler'de akılalmaz olay! Belediye ekipleri bir vatandaşın yanlışlıkla çöpe attığı altınları arıyor İstanbul Bahçelievler'de akılalmaz olay! Belediye ekipleri bir vatandaşın yanlışlıkla çöpe attığı altınları arıyor         
13:52
İsrail'de haham korona aşısıyla ilgili sözleri tartışma yarattı: Yaptırırsanız eşcinsel olursunuz İsrail'de haham korona aşısıyla ilgili sözleri tartışma yarattı: Yaptırırsanız eşcinsel olursunuz         
13:26
Yaşlı kadına terlik fırlatıp dalga geçen bakıcı kamerada Yaşlı kadına terlik fırlatıp dalga geçen bakıcı kamerada         
12:56
Sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen kadın çareyi denize atlamakta buldu Sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen kadın çareyi denize atlamakta buldu         
12:18
Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalanan kaçak avcılara 33 bin TL ceza Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalanan kaçak avcılara 33 bin TL ceza         
11:52
Stachowiak'a alacakları ödenmediği gerekçesiyle Denizlispor'a transfer yasağı geldi Stachowiak'a alacakları ödenmediği gerekçesiyle Denizlispor'a transfer yasağı geldi         
11:48
Türkiye'nin ürettiği SAR 9X, ABD'de '2020 Yılının En İyi Tabancası' seçildi Türkiye'nin ürettiği SAR 9X, ABD'de '2020 Yılının En İyi Tabancası' seçildi         
11:31
18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin? 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin?         
10:50
Fenerbahçe'de Mesut Özil etkisi borsaya da yansıdı Fenerbahçe'de Mesut Özil etkisi borsaya da yansıdı         
10:43
Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi         
10:25
Hesabına gelen para genç yazılımcının kabusu oldu! Evden çıkmaya korkar hale geldi Hesabına gelen para genç yazılımcının kabusu oldu! Evden çıkmaya korkar hale geldi         
09:06
Çıldır Gölü'nde buzun erken çözülmesi bölge halkını tedirgin etti: Bu bir kıyamet alameti Çıldır Gölü'nde buzun erken çözülmesi bölge halkını tedirgin etti: Bu bir kıyamet alameti         
09:03
Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti         
08:38
Akaryakıtta vergi kaçakçılarına yönelik Akaryakıtta vergi kaçakçılarına yönelik "Silici" operasyonunda yeni görüntüler ortaya çıktı         
13:07
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Markus'u Kaan Taşaner, 17 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Markus'u Kaan Taşaner, 17 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 15:00:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'yi kaplayan beyaz örtü herkesi mutlu etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei