DENİZLİ Yolun karşısına geçerken kamyonet çarpınca yaralandı - Son Dakika

Yolun karşısına geçerken kamyonet çarpınca yaralandı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı Ünkan Urgancı, kazada yaralandı. Kaza, dün öğle saatlerinde, Kuşpınar Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ünkan Urgancı'ya, İbrahim A. idaresindeki 20 ADJ 209 plakalı kamyonet çarptı. Ünkan Urgancı çarpmanın etkisiyle yaklaşık 5 metre savruldu. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ünkan Urgancı, ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.