Denizli yörük kültürünü 'yörük toyu' ile yaşattılar

Yörük kültürünü 'Yörük Toyu' ile yaşattılar

DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi, Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarılarak yaşatılmasına katkı koymak amacıyla Yörük Toyu düzenledi. Denizlili vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Yörük göçü ve düğünü beğeni topladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarılması ve yaşatılmasına katkı sağlamak amacıyla Denizli Yörükleri Derneği ile birlikte Yörük Toyu düzenledi. Adalet Parkı'nda yapılan Yörük Toyu'na, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Denizli Yörükleri Derneği Başkanı Yaşar Celal Ceylan, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehteran eşliğinde kortej ile başlayan şölende Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu gösterileri yer aldı. Yörük kültürünün anlatıldığı fotoğraf sergisi beğeniye sunulurken, savaş kıyafetli Yörük ve Türkmen gençleri yoğun ilgi çekti. Denizli Yörükleri Derneği Başkanı Yaşar Celal Ceylan törende yaptığı konuşmada, Denizli'nin Yörük Türkmen yurdu olduğuna dikkat çekti. Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok ise, Denizli'nin milli mücadelenin ateşinin yakıldığı şehir olduğunu vurgulayıp, Türk bağımsızlığının başladığı şehirde böyle coşkulu Yörük şenlikleri, toyları yapılması gerekir diye konuştu.

YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK İÇİN ETKİNLİKLER SÜRECEK

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan da, kentte yörük geleneğini yaşatmak için bu etkinliklere devam edeceklerini kaydederek, 1176 yılında Miryokefalon Savaşı olarak bilinen, Anadolu'nun tapusunun alındığı bu savaşta yine Türkmenler, Yörükler ve Erenler, Haçlı ordusunu büyük bir bozguna uğratmıştır. Denizli Türkmenler'in, Yörükler'in geçiş noktası olmuştur. Pek çok şehirden gelen Yörükler buraya yerleşmiş ülkesinin bölünmez bütünlüğünü sağlamıştır dedi. Denizli Yörükler Derneği ile pek çok konuda ortak çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini kaydeden Gökoğlan, Bundan sonraki yıllarda da çok güzel bir şekilde etkinliklerimizi devam ettireceğiz diye konuştu.

YÖRÜK GÖÇÜ VE DÜĞÜNÜ CANLANDIRILDI

Türk dünyasının birlik ve bütünlüğü için sloganıyla yapılan Yörük Toyu'nda temsili olarak Yörük göçü canlandırıldı. Ayrıca yine temsili olarak Yörük düğünü gerçekleştirildi, geline kına yakıldı. Keşkek ve pilav ikramları yapılan programda, Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı sanatçısı Sadi Cesuroğlu, Ahmet Algün, Özgür Doğan ve Duygu Çivril sahne aldı. Yörük kültürünün yaşatıldığı toyda vatandaşlar gönüllerince eğlendi.