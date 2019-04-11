Son Dakika Haberleri: Denizli Yunus Polisin Çocuğa Yaklaşımı Takdir Topladı

Denizli Yunus Polisin Çocuğa Yaklaşımı Takdir Topladı

42 dakika önce

Yunus polisin çocuğa yaklaşımı takdir topladıDENİZLİ'de, motosikletli yunus ekibinde görevli polis memuru Mehmet Açıkgöz, işitme engelli bir ailenin ağlayan çocuğuyla ilgilenip, yüzünü güldürdü.

Yunus polisin çocuğa yaklaşımı takdir topladı

DENİZLİ'de, motosikletli yunus ekibinde görevli polis memuru Mehmet Açıkgöz, işitme engelli bir ailenin ağlayan çocuğuyla ilgilenip, yüzünü güldürdü. Polis memurunun bu davranışı, çevredekilerin takdirini kazandı.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yürüyüş yapan işitme engelli bir ailenin küçük kızı, ağlamaya başladı. Bu sırada orada devriye görevi yapan yunus polisi Mehmet Açıkgöz, o ana tanık oldu. Açıkgöz, ailenin yanına giderek çocuğu kucağına aldı. Küçük kız ise, kısa sürede ağlamayı bıraktı. Çocukla ilgilenen Açıkgöz, daha sonra şeker hediye ederek, küçük kızı mutlu etti. Polis memuru Açıkgöz'ün kucağından ayrılmak istemeyen çocuk, ailesi tarafından güçlükle ikna edildi. Küçük çocuğun mutluluğu yüzüne yansırken, polis memuru Açıkgöz'ün davranışı, çevredekilerin takdirini kazandı.

Ağlayan çocuğu gördüğünde çok üzüldüğünü belirten Açıkgöz, ona şeker alarak yüzünü güldürmeye çalıştığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:27 Kaynak: DHA
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