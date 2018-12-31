Denizli Yüzüğü Sıkışınca Yardıma İtfaiye Koştu

Yüzüğü sıkışınca yardıma itfaiye koştuDenizli'de, parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan 34 yaşındaki Mehmet Ercan'ın yardımına, itfaiye ekipleri koştu.

Yüzüğü sıkışınca yardıma itfaiye koştu



Denizli'de, parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan 34 yaşındaki Mehmet Ercan'ın yardımına, itfaiye ekipleri koştu. Yaklaşık 10 dakikalık çalışmanın ardından Ercan'ın parmağındaki yüzük, kesilerek çıkarıldı.



Merkezefendi ilçesinde yaşayan Mehmet Ercan, parmağına taktığı yüzüğü çıkaramadı. Arkadaşlarının da yüzüğü çıkarma çabaları sonuç vermeyince Ercan, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerini arayarak yardım istedi. Ercan'ın evine giden itfaiye ekipleri, yüzüğü çıkartmak için çalışma başlattı. Ekipler, kullandıkları metal kesici spiralle, 10 dakikalık çalışmanın ardından, Ercan'ın parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkardı. Mehmet Ercan, parmağındaki yüzüğü çıkaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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