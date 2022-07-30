Denizli Valiliğinden lojistik deposu yangınıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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Denizli Valiliğinden lojistik deposu yangınıyla ilgili açıklama

30.07.2022 13:51
Denizli Valiliğinden lojistik deposu yangınıyla ilgili açıklama

Denizliği Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğüne ait lojistik deposunda meydana gelen ve 30 araçla müdahale edilen yangının söndürüldüğünü açıkladı.

Denizliği Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğüne ait lojistik deposunda meydana gelen ve 30 araçla müdahale edilen yangının söndürüldüğünü açıkladı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğüne ait Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Şirinköy Caddesinde bulunan ek hizmet binası ve depolarda saat 10.30 sıralarında başlayan yangın itfaiye ekipleri, arazöz ve TOMA'ların yoğun çabası sonucu 2,5 saat sonra tamamen söndürüldü.

Vali Fuat Atik ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, yangının meydana geldiği lojistik deposuna gelerek incelemelerde bulundu. Yangının 112 Acil Komuta Merkezine ulaşmaması için yoğun çaba harcayan ekipler, aşırı sıcağın altında verdikleri mücadelelerinde yorgun düştü. Büyük maddi hasarın meydana geldiği lojistik deposunda soğurma çalışmaları devam ederken; olay yerine inceleme ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

"Oto lastikleri ve sarf malzemeler lük oldu"

Yangınla ilgili olarak Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Bugün saat 10.30 sıralarında Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı lojistik deposunda yangın ikaz sisteminin alarm vermesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından itfaiye ekipleri derhal olay mahalline sevk edilmiştir. İçerisinde oto lastikleri, sarf malzemeleri bulunan Lojistik Deposu'ndaki yangına Denizli Büyükşehir, Merkezefendi ve Pamukkale Belediyesi itfaiye ekipleri, arazöz, tanker, su ikmal araçları ve Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar olmak üzere yaklaşık 30 araç müdahale etmiş ve yangın an itibariyle kontrol altına alınmıştır. Yangının herhangi bir şekilde çevresini etkileme durumu söz konusu değildir. Yangının çıkışıyla ilgili tahkikat başlatılmış olup, tamamen söndürülmesinin ardından çıkış nedeniyle ilgili kesin bilgi elde edilecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi - DENİZLİ

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Lojistik deposunda çıkan yangına itfaiye ve TOMA'larla müdahale ediliyor Lojistik deposunda çıkan yangına itfaiye ve TOMA'larla müdahale ediliyor Denizli'de Çevik Kuvvet'e ait lojistik merkezinde yangın Denizli'de Çevik Kuvvet'e ait lojistik merkezinde yangın
Kaynak: İHA

İtfaiye, Tragger, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli Valiliğinden lojistik deposu yangınıyla ilgili açıklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Valiliğinden lojistik deposu yangınıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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