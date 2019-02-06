Son Dakika Haberleri: Denizlilerin 211 Bin 22'si Diğer İllerde Yaşıyor

Denizlilerin 211 Bin 22'si Diğer İllerde Yaşıyor

2 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını yayımladı.

Denizlilerin 211 Bin 22'si Diğer İllerde Yaşıyor, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını yayımladı. Buna göre Denizli nüfusuna kayıtlı toplam 967 bin 261 kişiden 211 bin 22'sinin diğer illerde ikamet ettiği belirtildi.

Denizli nüfusuna kayıtlı olup başka illerde ikamet eden nüfus incelendiğinde en çok Denizlili'nin yaşadığı il 49 bin 537 kişi ile İzmir oldu. İzmir'i sırasıyla 32 bin 197 ile İstanbul, 22 bin 778 ile Aydın, 19 bin 406 Muğla ve 15 bin 567 kişi ile Antalya izledi. Denizlililerin en az bulunduğu iller ise sırasıyla 90 kişi ile Kilis, yine 90 kişi ile Ardahan ve 91 kişi ile Bayburt oldu. Denizli'de diğer illerin nüfusuna kayıtlı toplam 262 bin kişi ikamet etmektedir. Denizli'de ikamet edip diğer illerin nüfusuna kayıtlı olanlar incelendiğinde kentte 55 bin 865 kişi ile en fazla Afyonkarahisarlıların ikamet ettiği ve bunu sırasıyla 23 bin 519 Burdurlu, 19 bin 136 Aydınlı, 11 bin 75 Ağrılı ve 10 bin 671 kişi ile Uşaklıların izlediği aktarıldı. Yine Denizli'de 106 kişi ile en az Yalovalılar ikamet etmekte olup, Yalovalıları 191 Hakkarili ve 243 Bayburtlu vatandaşlar izledi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:58 Kaynak: İHA

İzmir, Türkiye İstatistik Kurumu, Denizli, Güncel
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