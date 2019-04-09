Denizlili 16 Karateci Türkiye Finallerine Katılacak
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Aydın'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Karate Şampiyonası sonunda Denizlili 16 karateci Türkiye finalleri biletini kaptı.
Aydın'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Karate Şampiyonası sonunda Denizlili 16 karateci Türkiye finalleri biletini kaptı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:04 Kaynak: İHA
Okul sporlarında 6-7 Nisan tarihlerinde düzenlenen Yıldızlar Karate Şampiyonası grup müsabakalarında Denizlili karateciler madalyalarla döndü. Aydın'da yapılan turnuvaya kızlar ve erkeklerde Denizli'den 20 sporcu katıldı. Arda Araz ve Seydi Hira Elmas'ın altın madalya aldığı turnuvada ayrıca 2 gümüş ve 12 bronz madalya kazanıldı.
Yıl boyunca hazırlandıkları turnuvada emeklerinin karşılığını alarak dereceye giren 16 sporcu Denizli'yi Türkiye finallerinde temsil edecek. - DENİZLİ
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