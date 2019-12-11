Denizlili 3 bisikletçi uluslar arası yarışmalar hazırlık kampına çağrıldı - Son Dakika
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Denizlili 3 bisikletçi uluslar arası yarışmalar hazırlık kampına çağrıldı

6 saat önce

Türkiye Bisiklet Federasyonu Milli Takım aday kadrosunu açıkladı.

Denizlili 3 bisikletçi uluslar arası yarışmalar hazırlık kampına çağrıldı, System.String[]

Türkiye Bisiklet Federasyonu Milli Takım aday kadrosunu açıkladı. Denizlili 3 isim Süleyman Urcu, Mehmet Erken ve Emin Koçan Alanya'da yapılacak 2020 yılı uluslar arası yarışmalar hazırlık kampına davet edildi.


Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yol bisikleti disiplininde Tokyo Yaz Olimpiyatlarına 2 sporcuyla katılmaya hak kazanan Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun, hazırlıklarına hız kesmeden devam ettiği vurgulandı. Sezona 31 Ocak'ta Alanya'da yapılacak sezon açılış yarışlarıyla başlayacak Bisiklet Federasyonu, milli takım aday kadrosunu hazırlık kampına alınacağının vurgulandığı açıklamada, Büyükler Takım Klasmanında, 2019 yılını şampiyon olarak noktalayan Gökşin Kimya Pamukkale Gençlik Spor Kulübü sporcularından Süleyman Urcu, Mehmet Erken ve Emin Koçan Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Alanya'da yapılacak 2020 yılı hazırlık kampına davet edildi. Çeşitli performans test ve ölçümlerin yapılacağı kamp 22 Aralık'ta son bulacak. 2019 yılında gösterdiği performansla dikkat çeken Denizlili bisikletçiler, sezon boyunca katıldıkları yarışlarda 28 kez kürsüye çıkma başarısı gösterdi.


Öte yandan, milli takım aday kadrosuna giren Denizlili bisikletçileri ve başarıda emek sahibi Antrenör Hakan Yıldırım'ı kutlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, 2020 sezonu için başarılar diledi. - DENİZLİ

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Alanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:37 Kaynak: İHA
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