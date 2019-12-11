Denizlili 3 bisikletçiye milli davet - Son Dakika
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Denizlili 3 bisikletçiye milli davet

6 saat önce

Türkiye Bisiklet Federasyonu, milli takım aday kadrosuna Denizli'den 3 sporcuyu davet etti.

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Türkiye Bisiklet Federasyonu, milli takım aday kadrosuna Denizli'den 3 sporcuyu davet etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Bisiklet Federasyonun Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyatları'na hazırlıklarının hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Federasyon tarafından milli takım hazırlık kampına alınacak kadronun belirlendiği ifade edilen açıklamada, "Büyükler Takım Klasmanı'nda, 2019 yılını şampiyon olarak noktalayan Gökşin Kimya Pamukkale Gençlik Spor Kulübü sporcularından Süleyman Urcu, Mehmet Erken ve Emin Koçan, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Alanya'da yapılacak 2020 yılı hazırlık kampına davet edildi. Çeşitli performans test ve ölçümlerin yapılacağı kamp 22 Aralık'ta son bulacak. 2019 yılında gösterdiği performansla dikkat çeken Denizlili bisikletçiler, sezon boyunca katıldıkları yarışlarda 28 kez kürsüye çıkma başarısı gösterdi." denildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, milli takım aday kadrosuna giren Denizlili bisikletçileri ve antrenör Hakan Yıldırım'ı kutlayarak 2020 sezonu için başarı diledi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Denizli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:40 Kaynak: AA
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