Denizlili 7 yaşındaki Zeynep hiç kestirmediği saçlarını lösemili çocuklara bağışlayacak - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Zeynep Eylül Eyiden, doğduğu günden bu yana kestirmediği saçlarını, lösemi tedavisi gören çocuklara bağışlamak için kestirdi.

Gerzele Mahallesi'nde ikamet eden Osman Özgür İlkokulu öğrencisi Eyiden, doğduğu günden bu yana saçlarını kestirmedi.

Saçlarını beline kadar uzatan Eyiden, lösemi tedavisi gören çocukların saçlarının döküldüğünü öğrenince, saçlarını kestirip lösemili çocuklara peruk yapılması için bağışlamaya karar verdi.

Eyiden, bu isteğini annesi Pınar babası Hakan Eyiden'a anlatmasının ardından kuaföre götürüldü.

Kuaför, kestiği saçları bağışlanmak üzere hazır hale getirdi. Eyiden'in saçı, peruk yapılması ve lösemi hastalarına ulaştırılması için bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanacak.