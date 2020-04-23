Denizlili animatör çiftten, balkonda

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde animatörlük yapan çift, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evlerinin balkonunda "baloncuk gösterisi" yaptı.

Kervansaray Mahallesi'nde oturan Pınar-Evrim Topcan çifti kurdukları ses sistemiyle, mahalleye marş ve şarkıları yayınladı.

Pınar Topcan, kendisini balkonlarından izleyen komşularına baloncuk gösterisi yaptı. Komşuları gösteriye, alkışlarıyla destek verdi.

Öte yandan Pamukkale Belediyesinin organizasyonundaki palyaçolar da tır dorsesinde sokakları gezerek, çocuklara gösteri sundu.