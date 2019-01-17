Denizlili Balıkçıdan İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Yemek

Denizlili balıkçıdan ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek Kış gününde aç kalanların karnı bu kaz balıkla doyacakDENİZLİ - Denizli'de bir balıkçı, kış günlerinde yiyecek yemeği olmayanlar için ücretsiz yemek vereceğini duyurdu.

Denizlili balıkçıdan ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek

Kış gününde aç kalanların karnı bu kaz balıkla doyacak



DENİZLİ - Denizli'de bir balıkçı, kış günlerinde yiyecek yemeği olmayanlar için ücretsiz yemek vereceğini duyurdu. Mahalle muhtarları ile irtibat halinde olan esnaf, muhtarların yardımıyla ihtiyaç sahiplerinin karnını doyuracak.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarı üzerinde balık restoranı sahibi Rüştü Yaylalı, kentte durumu olmayan vatandaşların kış günlerinde karnını doyuracağını duyurdu. Yaylalı, su ürünleri üzerine hizmet veren restoranında, ihtiyaç sahipleri için ücretsiz yemek vereceğini söyledi. 20 yıldır Denizli'de esnaflık yapan Yaylalı, ihtiyaç sahiplerine yemek yardımını Ramazan aylarında mahalle muhtarlarıyla iş birliği yaparak gerçekleştirdiğini şimdi ise kış aylarında da yardım edeceklerini belirterek, "İhtiyacı olan, öksüz, yetim kardeşlerimize yardım ederek başladık. 3-5 senedir de devam ediyoruz. Kış aylarında da böyle bir şeyin yapılabileceğini düşündüm. Kış aylarında da ihtiyacı olan kardeşlerim, buraya gelip her türlü yemeği yiyebilirler" dedi.

"Fazla yiyeceklerimizi paylaşıyoruz"

Başlattıkları yardım kampanyasını sosyal medyada paylaştıklarını ve şimdiye kadar yemek yemek için gelen ihtiyaç sahiplerinin olduğunu aktaran Yaylalı, "Aynı şekilde muhtar arkadaşlara da haber verdik. Sosyal medyada da bildirdik, şu anda kentte bayağı duyuldu. Gelen kardeşlerimiz de var, ihtiyacı olan kardeşler. Ben bu işten kar beklemiyorum. Allah'a şükür yiyecek kadar yiyeceğimiz var, fazlasını da paylaşıyoruz. Genellikle fakir aileler geliyor, onları bize muhtarlar gönderiyor, bize geleceklerini muhtarlar haber veriyor. Yemeklerini yedikten sonra onlara hesabı muhtarlığın ödediğini söylüyoruz, onları rencide etmek istemiyoruz" diye konuştu.

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