Son Dakika Haberleri: Denizlili çiftçi harekata destek için Akçakale'de
Son Dakika Güncel Denizlili çiftçi harekata destek için Akçakale'de

Denizlili çiftçi harekata destek için Akçakale'de

1 saat önce

Denizlili 70 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı elmaları, minibüsüyle Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine getirerek burada görevli güvenlik güçlerine ve AFAD ekiplerine teslim etti.

Denizlili 70 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı elmaları, minibüsüyle Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine getirerek burada görevli güvenlik güçlerine ve AFAD ekiplerine teslim etti.

Bahçesinden topladığı elmaları kasalara koyan Muhammet Yılmaz, Türk bayraklarıyla süslediği ve üzerine "Hedef Kızıl Elma", "Barış Pınarı Harekatı" yazdığı minibüsüyle Çivril ilçesinden yola çıkarak Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ulaştı. Yılmaz, bahçesinden elleriyle topladığı elmaları ilçedeki güvenlik güçlerine ve AFAD yetkililerine teslim etti.

Muhammet Yılmaz, yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak ve güvenlik güçlerinin morallerini yüksek tutmak için bahçesinden elmaları toplayarak Şanlıurfa'ya geldiğini söyledi.

Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında da bahçesindeki elmaları kargo yoluyla askerlere ulaştırdığını anlatan Yılmaz, "Bu sefer kendim getirmek istedim, düşük modelli bir arabayla askerimizin yanında, vatanımın yanında yer almak için yola çıktım." dedi.

Denizlili çiftçi harekata destek için Akçakale'de

Muhammet Yılmaz, Şanlıurfa, Akçakale, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:12 Kaynak: AA
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