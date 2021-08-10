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DENİZLİLİ ÇİFTÇİNİN YANGINA MÜDAHALE EDERKEN KÜLE DÖNEN TRAKTÖRÜNÜN YERİNE YENİSİ ALINDI - Son Dakika

DENİZLİLİ ÇİFTÇİNİN YANGINA MÜDAHALE EDERKEN KÜLE DÖNEN TRAKTÖRÜNÜN YERİNE YENİSİ ALINDI

10.08.2021 16:44

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken alevlerin arasında kalarak canını zor kurtaran Süleyman Köylüoğlu'nun kullanılamaz hale gelen traktörünün yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi yenisini aldı.

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken alevlerin arasında kalarak canını zor kurtaran Süleyman Köylüoğlu'nun kullanılamaz hale gelen traktörünün yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi yenisini aldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Buldan ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken traktörü yanarak demir yığınına dönen çiftçi Süleyman Köylüoğlu'na verdiği sözü tuttu. Fedakar çiftçinin yanan traktörünün yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenisi satın alındı. Buldan'ın Türlübey mahallesinde 2 Ağustos'ta, öğle saatlerinde çıkan orman yangını, yaklaşık 12 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yerleşim yerini tehdit eden yangın sırasında, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra mahalleli de alevleri söndürmek için seferber oldu. Yangının mahalleye ulaşmaması için vatandaşlar, traktörleri ve su tankerleriyle alevlere müdahale etti.

KREDİSİNİ YENİ BİTİRDİĞİ TRAKTÖRÜ YANDI

Söndürme çalışmalarına katılan evli, bir çocuk babası Süleyman Köylüoğlu, yardım için gittiği bölgede alevlerin arasında kaldı. Köylüoğlu, son anda kaçıp canını kurtarırken, banka kredisini geçen yıl ödediği traktörü ve arkasına bağladığı su tankeri alevlerin arasında kalıp, gözünün önünde yanarak demir yığınına döndü. Kolları, sırtı ve ensesi yanan Köylüoğlu, bölgedeki sağlık ekiplerince Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan Köylüoğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi.

1 HAFTADA YENİ TRAKTÖRÜNE KAVUŞTU

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, yaşadığı mahalledeki orman yangınına tankerle su taşırken ölümden dönen çiftçi Süleyman Köylüoğlu'nu ziyaret edip yeni bir traktör alacaklarının sözünü verdi. Başkan Zolan, bu sözünü yerine getirip, fedakar çiftçinin için yeni bir traktör satın alındı. Alınan yeni traktör, dün Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut tarafından teslim edildi. Traktörü gördüğü anda duygulanan ve çok sevinen çiftçi Süleyman Köylüoğlu, kendisini olayın ilk anından itibaren yalnız bırakmayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

'BÖYLE BİR YANGIN YİNE OLURSA DA YİNE MÜDAHALE EDERİM'

Olay günü yaşananları anlatan Köylüoğlu, "Evleri kurtardık ama traktörümüz yanmıştı. Olayı duyduğu ilk andan itibaren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan bizimle hep ilgilendi. Sürekli arayıp teselli etti. 'Gereken neyse yapacağız' dediler. Şükürler olsun hayattayım, ailemin ve çocuğumun yanındayım. Başkanımız sözünü tuttu ve bir hafta içerisinde yanan traktörümün yerine yenisini getirdi.

Kolum iyileşince çalışmaya başlayacağım. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Böyle bir yangın yine olursa yine müdahale ederim. Orman, evler, köyümüz bizim. İtfaiyeci arkadaşlar bizim için uğraşıyor. Yine yardıma koşarız" diye konuştu.

BAŞKAN ZOLAN, 'SEFERBERLİK RUHUYLA YARALARIMIZI SARIYORUZ'

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan ise sosyal medya hesabından Köylüoğlu'nun yeni traktörüne kavuştuğunu paylaştı. Başkan Zolan paylaşımında, "Buldan'daki yangında canı pahasına bize yardıma koşan Süleyman Köylüoğlu kardeşimizin yanan traktörü yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak yeni bir traktör alıp kendisine teslim ettik. Seferberlik ruhuyla yaralarımızı sarıyoruz. Allah'ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerine yer verdi.

DENİZLİLİ ÇİFTÇİNİN YANGINA MÜDAHALE EDERKEN KÜLE DÖNEN TRAKTÖRÜNÜN YERİNE YENİSİ ALINDI
DENİZLİLİ ÇİFTÇİNİN YANGINA MÜDAHALE EDERKEN KÜLE DÖNEN TRAKTÖRÜNÜN YERİNE YENİSİ ALINDI
DENİZLİLİ ÇİFTÇİNİN YANGINA MÜDAHALE EDERKEN KÜLE DÖNEN TRAKTÖRÜNÜN YERİNE YENİSİ ALINDI
DENİZLİLİ ÇİFTÇİNİN YANGINA MÜDAHALE EDERKEN KÜLE DÖNEN TRAKTÖRÜNÜN YERİNE YENİSİ ALINDI

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Osman Zolan, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZLİLİ ÇİFTÇİNİN YANGINA MÜDAHALE EDERKEN KÜLE DÖNEN TRAKTÖRÜNÜN YERİNE YENİSİ ALINDI - Son Dakika


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