Denizlili çiftçiye özel kredi

Denizli'de çiftçilerin ihtiyaçlarına özel, uygun faiz oranlı, minimum dosya masraflı tarımsal destek kredisi çalışması kapsamında çiftçinin ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla Denizli Ziraat Odası ile protokol imzaladı.

Vakıfbank Denizli'de tarımsal bankacılık açısından önemli bir çalışmayı başlattı. Banka, çiftçilerin finansman ihtiyacı için tarımsal kredi desteğini hayata geçirdi. Çiftçinin, tarla, arsa, traktör, tarımsal ekipman satın alımları başta olmak üzere finansman ihtiyaçlarını karşılamak için, uygun faizli, minimum masraflı tarımsal krediye hizmete açtı. Denizli Ziraat Odasıyla imzalanan protokol geniş bir çiftçi kesimine ulaşıp, üreticinin finans ihtiyaçlarını gidermeyi hedefliyor.

"Çiftçimize hayırlı olsun"

Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, kuraklık başta olmak üzere zor ve sıkıntılı bir üretim sürecinden geçen çiftçinin ciddi anlamda finansman ihtiyacı doğduğunu ve imzaladıkları protokole üreticiye önemli bir kapı açıldığını söyledi. Bankanın çiftçiye özel ve önemli fırsatlar sunan kredisinin Denizli'ye hayırlı olmasını dileyen Gemici, "Denizli Merkez Ziraat Odası Başkanlığı olarak çiftçilerimizin işletme veya girdi teminindeki finansman ihtiyacına destek olabilmek, kolaylık sağlamak amacıyla çiftçimizin kredi kullanırken avantaj sağlayacak içerikler için görüştük. Sonucunda çiftçilerimizin yararına bir protokol hazırladık. Maalesef üreticimiz kuraklık başta olmak üzere öne çıkan sıkıntılar nedeniyle bu üretim sezonunu çok büyük kayıplarla kapatıyor. Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle 50 yılın üzerindeki yaşanan kuraklığın etkisiyle çitçimizi baya mağdur oldu. Bu kredi sayesinde yeni üretim sezonunda çiftçilerimiz, inşallah ihtiyaç duyduğu sıcak parayı ama işletme ama girdi temininde kullanabilsin ve rahatlasın. Protokolümüzün Denizli'ye hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Çiftçi odaklı kredimiz hazır"

Kredi içeriği hakkında bilgiler veren Denizli Şube Müdürü Mehmet Beycan ise, "Ziraat Odamız ile birlikte hazırladığımız protokol çerçevesinde uygun faiz oranları ve masraflarla çiftçimize tarımsal faaliyetlerini yürütmek üzere işletme kredisi, traktör, makine, arazi, arsa ve tarla alımlarına yönelik finansman olanağı sağlayan protokole imza attık. Umarım Denizli halkımıza ve Denizlili çiftçilerimize hayırlı olur. Ben Denizli Ziraat Odası Başkanımız Hamdi Gemici'nin gösterdiği hassasiyet ve duyarlılık nedeniyle kendisine çok teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ