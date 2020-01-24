Denizlili dalgıçlar Tunceli'deki kayıp üniversiteli genç kızı aradı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizlili dalgıçlar Tunceli'deki kayıp üniversiteli genç kızı aradı - Son Dakika

Denizlili dalgıçlar Tunceli'deki kayıp üniversiteli genç kızı aradı

6 saat önce

Tunceli'de 20 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için Türkiye'nin farklı illerinden 70 dalgıç, 11 bot ve su altı görüntüleme cihazları ile çalışmalar devam ederken, Denizli'den de 4 dalgıç, 2 teknik personel, 2 araç ve 1 bot sevk edildi.

Denizlili dalgıçlar Tunceli'deki kayıp üniversiteli genç kızı aradı, System.String[]

Tunceli'de 20 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için Türkiye'nin farklı illerinden 70 dalgıç, 11 bot ve su altı görüntüleme cihazları ile çalışmalar devam ederken, Denizli'den de 4 dalgıç, 2 teknik personel, 2 araç ve 1 bot sevk edildi.

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için 3 derece olan Uzunçayır Baraj Gölü'nde ve karada 20 gündür arama çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin birçok farklı ilinden göreve giden ekiplerden biri de Tunceli Valiliğinden gelen çağrı üzerine Denizli'den 4 dalgıç, 2 teknik personel, 2 araç ve 1 bot sevk edildi. Denizli'den giden 6 kişilik su altı arama ve kurtarma ekibi çalışmalarına başladı.

Uzun Çayır Baraj Gölü'nde 11 bot, ROV ve sonar cihazının yanı sıra 70 kurbağa adamla devam eden arama çalışmaları Gülistan Doku'nun ailesi ve çok sayıda yakını da takip ediyor. Uzun Çayır Baraj Gölü'nde 750 bin metrekarelik alanda 100 kişilik ekiple devam eden çalışmalara, jandarma ve emniyet birimleri ise karadan destek vermeye devam ediyor.

(Semih Can Yılmaz/İHA)

Türkiye, Denizli, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:20 Kaynak: İHA
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