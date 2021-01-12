Denizlili dart sporcuları Erden ve Bodur, şampiyon ilan edildi
12.01.2021 17:29
Denizlili dart sporcuları Merve Erden ve Ayşe Bodur'un yarım kalan 2019-20 sezonunun şampiyonu olarak ilan edildiği bildirildi.
Denizlili dart sporcuları Merve Erden ve Ayşe Bodur'un yarım kalan 2019-20 sezonunun şampiyonu olarak ilan edildiği bildirildi.
Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Yönetim Kurulunun çevirim içi yaptığı toplantıda, yarım kalan Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası'nı tescil ettiği kaydedildi.
Açıklamada, kadınlarda Merve Erden'in, genç kızlarda Ayşe Bodur'un şampiyon ilan edildiği belirtildi.
Yıldız erkeklerde Cevdet Murat Özçelik'in Türkiye ikincisi olduğu da bildirildi.
Son Dakika Son Dakika: Hrant Dink davasında aranan eski istihbarat görevlisi Okan Şimşek yakalandı Türkiye'nin en kaliteli petrolü bu Bayıryüzü köyünden çıkarılıyor Altının kilogramı 449 bin 500 liraya yükseldi Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları Dünya koronavirüsle mücadele ederken ölüm oranı yüzde 75'e kadar çıkan yeni hastalık kapıda: Nipah virüsü Konya'da öldürülen belediye başkanının avukat eşi: 2 çocuğum 'baba' diye ağlıyor Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı