Denizlili elektrikli fayton üreticisi, güvenlik sektörü için elektrikli araç tasarladı

Elektrikli fayton üretimi ve ihracatıyla tanınan Denizlili girişimci, atlı ekiplere alternatif olması amacıyla güvenlik sektörünün kullanımına yönelik elektrikli araç geliştirdi.

Hayvan haklarına yönelik duyarlılığın etkisiyle Türkiye ve dünyada artan elektrikli fayton talebine yanıt vermek üzere Sarayköy ilçesinde Fayoto şirketini kuran Haluk Şahin, tasarlayıp ürettiği fayton, golf ve gezinti araçlarıyla 20'nin üzerinde ülkeye ihracat yapıyor.

Son olarak İstanbul Havalimanı içi ulaşımda kullanılmak üzere 70 elektrikli araç üreterek teslim eden Şahin, eğlence ve ulaşımın yanında güvenlik sektörünün ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere de çalışma yürüttü.

Şahin ve Ar-Ge ekibi, yokuş iniş ve kalkış desteği ve hidrolik fren sistemi bulunan, 360 derece manevra imkanı sunan, megafon ve siren sistemleriyle donatılan, 3 tekerlekli, yaklaşık 270 kiloluk elektrikli araç üretti.

Şahin, AA muhabirine, atlı ekiplerin yoğun kullanıldığı pazarlar için geliştirdikleri "Citysavar" adını verdikleri aracı, fuarlarda tanıtmaya başladıklarını söyledi.

Özellikle toplumsal olaylarda kullanılmak üzere tasarladıkları aracın güvenlik ekiplerine kontrol ve denetim çalışmalarında destek olacağını ifade eden Şahin, şu bilgileri verdi:

"Geliştirdiğimiz araç, jandarma, polis, zabıta gibi unsurların yanında güvenlik şirketlerinin ihtiyaçlarına uygun tasarlandı. Çizimini yaparken caydırıcılık özelliği olmasını istedik. Aracın üzerinde mikrofon, tepe lambaları, yan selektörleri var. Birçok elektrikli araçta olmayan birtakım özellikler bunun üzerinde montajlanmıştır. Yüzde 25 eğimi çıkabilmekte ve inebilmektedir. Aracımız güvenlik mevzuatına uygun, C belgesine de sahiptir. Çevreci, görsel ve caydırıcı özellikleriyle dikkati çektiği kanısındayız. Bu araçlar şehirlerde atlı güvenliğin yerine kullanılabilir."

Aracın 4 saat şarjla 80 kilometre menzile sahip olduğunu, saatte 45 kilometre hız yapabildiğini anlatan Şahin, yerlilik oranı yüzde 70 civarında olan aracı, elektrikli fayton ihraç ettikleri 22 ülkede tanıtacaklarını dile getirdi.

Şahin, aracın çevik olması ve kullanım kolaylığının yanı sıra motorlu araçlara göre daha düşük işletme maliyetine sahip olması nedeniyle de tercih edileceğine inandıklarını kaydetti.