Denizlili ev hanımı, Genç Çiftçi Projesi'yle büyükbaş hayvan sayısını 45'e çıkardı - Son Dakika

Denizlili ev hanımı, Genç Çiftçi Projesi'yle büyükbaş hayvan sayısını 45'e çıkardı

06.02.2021 18:09
Denizlili ev hanımı, Genç Çiftçi Projesi'yle büyükbaş hayvan sayısını 45'e çıkardı, System.String[]

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde hayvancılık yapan kadın, Genç Çiftçi Projesi'yle büyükbaş hayvan sayısını 45'e yükseltmeyi başardı.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde hayvancılık yapan kadın, Genç Çiftçi Projesi'yle büyükbaş hayvan sayısını 45'e yükseltmeyi başardı.

Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırsal Kalkınma Destekleri (KKD) kapsamında sürdürülebilir tarıma katkı sağlamak amacıyla "Genç Çiftçi Projeleri" hayata geçirildi.

Yüreğil Mahallesi'nde yetiştiricilik yapan Gülin Ataş da proje kapsamında "Süt Sığırı Yetiştiriciliği" kursunu tamamlayarak üç yıl önce kendisine 6 düve teslim edildi.

En son ikiz buzağı doğumuyla birlikte düvelerden toplamda 13 buzağı elde eden Ataş, uygun olanları damızlık olarak ayırıp geri kalanları satarak ve yeni büyükbaş hayvan alarak çiftliğini büyüttü.

Çiftliğinde şu anda 45 büyükbaş hayvana ulaşan Ataş, işletmesinin kapasitesini artırarak ülke ve ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ataş, Serinhisar İlçe Tarım Müdürlüğünün açtığı ve 1 ay süren kurslara katılarak yetiştiricilikle ilgili bilgiler aldığını belirtti.

Kadınların bu işi daha iyi yapabileceğine karar vererek eşinin de desteği ile bu işe girdiğini ifade eden Ataş, şunları kaydetti:

"Genç Çiftçi Projesi olduğunu duydum. Gittim başvuru yaptım, bana yol gösterdiler. Başvuru yaptığımda bu projenin çıkacağına hiç inanmadım ama çıktı şükür. 6 düve verdiler. Hayvanlara nasıl bakım yapacağımı, nasıl aşılama yapacağımı onlardan bilgi alarak ve onların kontrolü altında üretime başladım. Proje öncesi 10 büyükbaş hayvanım vardı. Projeden sonra 10-12 derken böyle üretip gittim. 45'e kadar çıktım."

-"Projelerin hepsi başarıya ulaştı"

Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya da KKD kapsamında sürdürülebilir tarıma katkı sağlamak amacıyla "Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi"nin hayata geçirildiğini belirtti.

Projelerin sonuçlarının son derece memnuniyet verici olduğunun görüldüğünü vurgulayan Erkaya, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Serinhisar İlçesinde Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesinde toplam 23 proje hayata geçmiş olup, projelerin kontrol işlemleri Serinhisar İlçe Müdürlüğü tarafından üç yıl süreyle yapılmış ve projelerin hepsi tamamlanarak başarıya ulaşmıştır. Yüreğil köyünde yetiştiricilik yapan Gülün Ataş'a proje dahilinde 6 düve teslim edilmiş. 2020 yılına kadar toplamda 13 buzağı elde eden yetiştiricimiz, hali hazırda elde ettiği buzağılardan uygun olanları damızlık olarak ayırmış, geri kalanları satarak hanesine gelir getirmiştir. Şu anda işletmesinde 12 damızlık anaç hayvanı bulunan Ataş, işletme varlığını ve kapasitesini artırarak hayvancılığa devam etmekte, ülke ve ev ekonomisine katkı sağlamaktadır."

Serinhisar, Hisarcık, Denizli, Çiftçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Denizlili ev hanımı, Genç Çiftçi Projesi'yle büyükbaş hayvan sayısını 45'e çıkardı - Son Dakika Ekonomi


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