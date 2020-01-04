Denizlili genç, e-ticarete yeni boyut kazandıracak - Son Dakika

DENİZLİ'de, girişimci Özgür Keysan, 3 boyutlu modelleme sistemini kullanıp gözle görülebilen her nesneyi sanal ortama aktarmayı sağlayan bir uygulama yaptı. Telefon ve bilgisayar kullanıcılarının ürünleri daha gerçekçi görebilmelerini sağlayacak uygulamanın e-ticaret alanına önemli katkı yapacağını belirten Keysan, "Müşterilerin içini rahatlatacak bu uygulama, alıcı ile satıcı arasındaki güveni sağlayacak" dedi.

Harita mühendisi Özgür Keysan (27), 3 yıl önce KOSGEB Girişimcilik Desteği'yle kendi şirketini kurdu. 3 boyutlu modelleme üzerine Ar-Ge çalışmaları yapan Keysan, bu alanda önemli bir projeyi hayata geçirdi. Genç girişimci, fotogrametrik yöntemle gözle görülebilen her nesneyi sanal ortamda birebir renk ve boyutlarıyla oluşturarak kullanıcıların görmesini sağlıyor. Talep üzerine oluşturulan birebir 3 boyutlu modeller sayesinde kullanıcılar, nesneleri bilgisayar veya cep telefonlarından istedikleri açıdan, istedikleri yakınlıktan ve istedikleri şekilde inceleyebiliyor.Uygulama hakkında bilgi veren Özgür Keysan, nesneler üzerinde çalışıp 3 boyutlu modellemesini yaparak internet ortamında kullanılabilecek hale getirdiklerini belirtti. Yaptıkları uygulamanın e-ticaret alanında önemli gelişmeler sağlayacağını kaydeden Keysan, "3 yıllık çalışmalarımızın ardından sistemimizi oluşturduk. Gözünüzle görebildiğiniz nesneleri sanal ortamda birebir oluşturuyoruz. Renk, görüntü boyutlar birebir olarak oluşturabiliyor. Kullanıcılar bilgisayar ve telefonlarından internet ortamında ürünleri renk ve görüntüleri birebir, istedikleri açılardan inceleyebiliyor. Oluşturduğumuz 3 boyutlu modellerin e-ticaret, savunma sanayi, arkeoloji, emlak, oyun ve sinema sektörlerinde kullanılmasını hedefliyoruz. Bu sistem Türkiye'de bir ilktir. Bu sistem, e-ticarette çığır açabilecek bir sistem. Çünkü artık bu sistemle kullanıcılar, beğendikleri ürünleri 3 boyutlu modelleme sayesinde diledikleri açıdan inceleyebilecek. Müşterilerin içini rahatlatacak bu uygulama, alıcı ile satıcı arasındaki güveni sağlayacak" diye konuştu.