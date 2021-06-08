Üye Girişi
Denizlili genç, mühendis olmak yerine sanatkar olmayı tercih etti - Son Dakika

Denizlili genç, mühendis olmak yerine sanatkar olmayı tercih etti

08.06.2021 11:11
Denizlili genç, mühendis olmak yerine sanatkar olmayı tercih etti, System.String[]

Denizlili 22 yaşındaki genç, mühendis olmak yerine sanatkar olmayı tercih ederek, çocukluk hayalini kendi kurduğu atölyesi ile Türkiye'nin dört bir yanına kişiye özel tasarladığı maket kamyonlar ile geçimini sağlıyor.

Denizlili 22 yaşındaki genç, mühendis olmak yerine sanatkar olmayı tercih ederek, çocukluk hayalini kendi kurduğu atölyesi ile Türkiye'nin dört bir yanına kişiye özel tasarladığı maket kamyonlar ile geçimini sağlıyor. Tamamen kişi ve firmalara özel maketler tasarlayan Ahmet Okutucu, plakaya kadar tüm aksamları el emeğiyle yapıyor.

Acıpayam ilçesine bağlı Yazır Mahallesinde yaşayan 22 Yaşındaki Ahmet Okutucu, çocukluktan başladığı merakını gidermek için kendisine oyuncuklar yaptığını anlattı. Ardından yaşının ilerlemesiyle birlikte sert karton olarak bilinen mukavva malzemesinden kamyon maketleri yapmaya başlayan Okutucu, sosyal medyasında paylaşmasıyla ilgi odağı oldu. Liseyi bitirdikten sonra üniversite kazanan Okutucu, enerji sistemleri mühendisliği bölümü yerine kendini sanata vermeyi tercih etmiş. Çeşitli ağaçlardan maket kamyonlar, ev, dükkan ve el yapımı ahşap ürünleri yaparak kendine bir atölye kurdu. Atölyede yaptığı maketlerini Türkiye'nin birçok farklı illerine göndererek geçimini sağlamaya başladığını anlatan Ahmet Okutucu; "İlk olarak çocukluğumda ben tahtadan oyuncaklar yapıyordum kendime, kamyon, kepçe gibi bu tarz tabi derme çatma malzemelerle sonrasında 14 yaşıma geldiğimde artık maketlere ilgi duymaya başladım. Kamyon maketleri yapıyorum genellikle, yoğun bir ilgim var. Çocukluktan gelen bir ilgi, maketlere başladığımda mukavva kullanıyordum. Sonrasında birkaç maket yaptım ve sosyal medyada paylaştım, talep gördü. Genellikle nostalji modeller ilgi görüyor. Örneğin baba, dede yadigarı olan modeller ile sonrasında birkaç tane daha yaptım. Zamanla geliştirdim bunu sosyal medyada paylaştım, ilgi görmeye devam edince sipariş üzerine Türkiye genelinde il dışına siparişler yapmaya başladım" dedi.

"Karadeniz bölgesinden çok talep görüyor"

Karadeniz bölgesinden çok ilgi gördüğünü belirten Okutucu, "Ben üniversite olarak enerji sistemleri mühendisliği bölümünü kazandım ama sanatı, tasarımı sevdiğim için kendime bir atölye kurdum. Bu atölyede şuanda maketlerimi, ahşap tasarım ürünlerimi yapıyorum. Birçok farklı çeşitli tasarım ürünler çıkartıyorum, kişiye özel ürünler yapıyorum. Maketlerde genellikle nostalji olanlar ilgi ve talep görüyor. Örneğin efsane bir film olan 1980'li yıllarda efsaneleşen 'Al Yazmalım' modeli bu çok tutuyor. Ardından 1970 ve 1983'lü yılların modelleri ağırlıklı olarak talep görüyor. Bu modelde Karadeniz bölgesinden çok talep görüyor. Tamamen kişiye özel, firmaya özel dilediğiniz şekilde maketler tasarlıyorum üzerinde ki plakasından yazısına kadar tamamen tüm aksamları el emeği tasarlıyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Denizlili genç, mühendis olmak yerine sanatkar olmayı tercih etti
Denizlili genç, mühendis olmak yerine sanatkar olmayı tercih etti
Denizlili genç, mühendis olmak yerine sanatkar olmayı tercih etti
Denizlili genç, mühendis olmak yerine sanatkar olmayı tercih etti
Denizlili genç, mühendis olmak yerine sanatkar olmayı tercih etti
Denizlili genç, mühendis olmak yerine sanatkar olmayı tercih etti
Denizlili genç, mühendis olmak yerine sanatkar olmayı tercih etti
Denizlili genç, mühendis olmak yerine sanatkar olmayı tercih etti
Denizlili genç, mühendis olmak yerine sanatkar olmayı tercih etti
Denizlili genç, mühendis olmak yerine sanatkar olmayı tercih etti

Üniversite, Karadeniz, Türkiye, Enerji, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Denizlili genç, mühendis olmak yerine sanatkar olmayı tercih etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ezgi Mola davasında yeni gelişme! Mahkeme, suçu basit yargılama olarak değerlendirilecek 11:27 Ezgi Mola davasında yeni gelişme! Mahkeme, suçu basit yargılama olarak değerlendirilecek Şeyma Subaşı, 11:25 Şeyma Subaşı, "Sevgilisi dolandırıcı" iddialarına ateş püskürdü! Bu sefer müstakbel enişte de sessizliğini bozdu Son Dakika! Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek 11:14 Son Dakika! Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek
İbrahim Tatlıses'ten koronavirüs atlatan Aydın Aydın'a ilginç mesaj! 11:02 İbrahim Tatlıses'ten koronavirüs atlatan Aydın Aydın'a ilginç mesaj! Diyarbakır'da 7 çocuk annesi kadın, boynundan iple asılı halde bulundu 10:45 Diyarbakır'da 7 çocuk annesi kadın, boynundan iple asılı halde bulundu Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor 10:33 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor
Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı 09:52 Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı Sedat Peker 09:21 Sedat Peker "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" demişti! Mahkeme başkanından ilk açıklama geldi

Son Dakika Haberleri
11:26 Ezgi Mola davasında yeni gelişme! Mahkeme, suçu basit yargılama olarak değerlendirilecek
11:25 Bakan Karaismailoğlu'nun Kanal İstanbul yorumu dikkat çekti: Marmara'daki deniz salyasını bitirecek
11:24 Şeyma Subaşı, "Sevgilisi dolandırıcı" iddialarına ateş püskürdü! Bu sefer müstakbel enişte de sessizliğini bozdu
11:14 Son Dakika! Biontech aşısı, bugün itibarıyla aile hekimliklerinde de yapılabilecek
11:13 Ali Koç'dan sert kurallar geliyor! Başta papazlar olmak üzere çaycısından çimcisine kadar herkese ayar
11:02 İbrahim Tatlıses'ten koronavirüs atlatan Aydın Aydın'a ilginç mesaj!
10:57 Thodex mağdurları, alacakları için haciz kararı aldırmaya başladı
10:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu
10:34 Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 526 lira seviyesinden işlem görüyor
10:33 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor
MicroStrategy, 400 milyon dolarlık Bitcoin alacak MicroStrategy, 400 milyon dolarlık Bitcoin alacak         
11:30
Bakan Karaismailoğlu'nun Kanal İstanbul yorumu dikkat çekti: Marmara'daki deniz salyasını bitirecek Bakan Karaismailoğlu'nun Kanal İstanbul yorumu dikkat çekti: Marmara'daki deniz salyasını bitirecek         
11:26
Ali Koç'dan sert kurallar geliyor! Başta papazlar olmak üzere çaycısından çimcisine kadar herkese ayar Ali Koç'dan sert kurallar geliyor! Başta papazlar olmak üzere çaycısından çimcisine kadar herkese ayar         
11:14
20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı         
11:08
Yaşlı adam hem parasından hem itibarından oldu! 102 bin lirası çalınıp, rehberindeki kişilere cinsel içerikli fotoğraflar gönderildi Yaşlı adam hem parasından hem itibarından oldu! 102 bin lirası çalınıp, rehberindeki kişilere cinsel içerikli fotoğraflar gönderildi         
10:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu         
10:37
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Marmara'daki müsilaj kabusunu en iyi anlatan görüntüler Bursa'dan geldi: Bütün marina betonla kaplı gibiydi Marmara'daki müsilaj kabusunu en iyi anlatan görüntüler Bursa'dan geldi: Bütün marina betonla kaplı gibiydi         
09:46
Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın         
09:12
Korona aşısı olmayanlar sinema, tiyatro ve konser gibi yerlere alınmayabilirler Korona aşısı olmayanlar sinema, tiyatro ve konser gibi yerlere alınmayabilirler         
09:05
Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım         
00:37
Türk gazeteci aşı kartı çıkartmak istedi, uyruk kısmında Afgan yazdığını görünce şaşırdı Türk gazeteci aşı kartı çıkartmak istedi, uyruk kısmında Afgan yazdığını görünce şaşırdı         
20:59
Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi         
19:57
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi         
19:37
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı         
17:18
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 11:35:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlili genç, mühendis olmak yerine sanatkar olmayı tercih etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement