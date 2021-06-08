Denizlili genç, mühendis olmak yerine sanatkar olmayı tercih etti - Son Dakika

Denizlili 22 yaşındaki genç, mühendis olmak yerine sanatkar olmayı tercih ederek, çocukluk hayalini kendi kurduğu atölyesi ile Türkiye'nin dört bir yanına kişiye özel tasarladığı maket kamyonlar ile geçimini sağlıyor. Tamamen kişi ve firmalara özel maketler tasarlayan Ahmet Okutucu, plakaya kadar tüm aksamları el emeğiyle yapıyor.

Acıpayam ilçesine bağlı Yazır Mahallesinde yaşayan 22 Yaşındaki Ahmet Okutucu, çocukluktan başladığı merakını gidermek için kendisine oyuncuklar yaptığını anlattı. Ardından yaşının ilerlemesiyle birlikte sert karton olarak bilinen mukavva malzemesinden kamyon maketleri yapmaya başlayan Okutucu, sosyal medyasında paylaşmasıyla ilgi odağı oldu. Liseyi bitirdikten sonra üniversite kazanan Okutucu, enerji sistemleri mühendisliği bölümü yerine kendini sanata vermeyi tercih etmiş. Çeşitli ağaçlardan maket kamyonlar, ev, dükkan ve el yapımı ahşap ürünleri yaparak kendine bir atölye kurdu. Atölyede yaptığı maketlerini Türkiye'nin birçok farklı illerine göndererek geçimini sağlamaya başladığını anlatan Ahmet Okutucu; "İlk olarak çocukluğumda ben tahtadan oyuncaklar yapıyordum kendime, kamyon, kepçe gibi bu tarz tabi derme çatma malzemelerle sonrasında 14 yaşıma geldiğimde artık maketlere ilgi duymaya başladım. Kamyon maketleri yapıyorum genellikle, yoğun bir ilgim var. Çocukluktan gelen bir ilgi, maketlere başladığımda mukavva kullanıyordum. Sonrasında birkaç maket yaptım ve sosyal medyada paylaştım, talep gördü. Genellikle nostalji modeller ilgi görüyor. Örneğin baba, dede yadigarı olan modeller ile sonrasında birkaç tane daha yaptım. Zamanla geliştirdim bunu sosyal medyada paylaştım, ilgi görmeye devam edince sipariş üzerine Türkiye genelinde il dışına siparişler yapmaya başladım" dedi.

"Karadeniz bölgesinden çok talep görüyor"

Karadeniz bölgesinden çok ilgi gördüğünü belirten Okutucu, "Ben üniversite olarak enerji sistemleri mühendisliği bölümünü kazandım ama sanatı, tasarımı sevdiğim için kendime bir atölye kurdum. Bu atölyede şuanda maketlerimi, ahşap tasarım ürünlerimi yapıyorum. Birçok farklı çeşitli tasarım ürünler çıkartıyorum, kişiye özel ürünler yapıyorum. Maketlerde genellikle nostalji olanlar ilgi ve talep görüyor. Örneğin efsane bir film olan 1980'li yıllarda efsaneleşen 'Al Yazmalım' modeli bu çok tutuyor. Ardından 1970 ve 1983'lü yılların modelleri ağırlıklı olarak talep görüyor. Bu modelde Karadeniz bölgesinden çok talep görüyor. Tamamen kişiye özel, firmaya özel dilediğiniz şekilde maketler tasarlıyorum üzerinde ki plakasından yazısına kadar tamamen tüm aksamları el emeği tasarlıyorum" diye konuştu. - DENİZLİ