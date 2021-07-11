Denizlili halterciden Türkiye rekoru

Afyonkarahisar'da yapılan U23 Türkiye Halter Şampiyonası'nda 96 kiloda yarışan Mehmet Avcıl, toplamda 327 kilogram kaldırarak Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Halter Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Gençler ve U 23 Türkiye Halter Şampiyonası 6-10 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar'da yapıldı. Veysel Eroğlu Spor Salonu'ndaki müsabakalarda Pamukkale Belediyespor'u U23 kategorisinde 96 kiloda Mehmet Avcıl, gençler 67 kiloda ise Fatih Çetin temsil etti. Mavi-beyazlı kulübün sporcularından Mehmet Avcıl, koparmada 146 kilo, silkmede de 181 kilo kaldırmayı başardı. Toplamda 327 kilograma ulaşan ve kategorisinde Türkiye rekorunu kuran Avcıl, şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadı. Avcıl, bu derecesi ile 24 Eylül 2021'de Finlandiya'da yapılacak olan Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele etme hakkını da elde etti.