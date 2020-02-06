Denizlili halterciye milli davet - Son Dakika

DENİZLİLİ halter sporcusu Mehmet Avcıl, Avrupa ve Dünya Şampiyonası için Milli Takım aday kadrosuna çağırıldı. Ay yıldızlı formayı giymeye hak kazanan Avcıl, hedefinin ülkesine madalya kazandırmak olduğunu söyledi.

Halterde başarı basamaklarını hızlı şekilde tırmanan Denizlili Mehmet Avcıl, milli forma için davet aldı. Üst üste 11 kez Türkiye Şampiyonluğu, 6 kez Türkiye Rekoru kıran Avcıl, son olarak Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasında 96 kg'da toplamda 316 kg kaldırarak altın madalya kazanmıştı.

ÖNCE DÜNYA, ARDINDAN AVRUPA ŞAMPİYONASI

Avcıl, 14- 21 Mart tarihlerinde Romanya 'nın Bükreş kentinde düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası'na daha sonra ise, 2- 12 Nisan tarihlerinde Rusya 'nın Moskova şehrinde yapılacak Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'na katılacak. Mehmet Avcıl, ay yıldızlı formayı giyecek olmanın heyecanını yaşadığını belirterek, hedefinin Türkiye'ye madalyalarla dönmek olduğunu söyledi. Antrenör Ferhat Coşkun ise sporcusunun form durumunun iyi olduğunu, iki şampiyonada da kürsüde yer almak istediklerini belirtti.

İBANOĞLU'DAN GENÇ HALTERCİYE TEBRİK

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu milli davet sonrası Mehmet Avcıl'ı tebrik etti. Avcıl'ın milli formayı taşıyacak olmanın sorumluluğunu çok iyi bildiğini kaydeden İbanoğlu, kamp dönemi sonrası katılacağı şampiyonalarda ülkemizi ve Denizli'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını söyledi.