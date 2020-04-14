Denizlili iş adamı korona virüsten öldü - Son Dakika

Denizli'de tekstilci iş adamı Besalet Küçüker (82), korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Küçüker'in damadı Taştan Kardaşlar'ın da geçtiğimiz haftalarda korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.



Denizli'nin tekstil sanayisinin tanınan isimlerinden olan Besalet Küçüker (82), özel bir hastanede korona virüs şüphelisi olarak tedavi altına alındı. Korona virüs testi pozitif çıkan Küçüker yaklaşık 2 haftadır hastanede tedavisi sürerken, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Küçüker, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlandı.



Küçüker'in damadı Taştan Kardaşlar da korona virüs tespit edilerek geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybetmişti. - DENİZLİ