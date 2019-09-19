Denizlili judocuları Balkan Şampiyonası'na Başkan Zolan uğurladı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Karadağ'da Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Büyükşehir Belediyespor sporcularına başarılar diledi.



Denizli ve Türkiye'yi yurt içi ve yurtdışında başarıyla temsil eden Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları Gülbeyaz Seviş, Ahmet Yiğit Bayram ve Ceylin Orhan, Karadağ'ın Budva kentinde 21-22 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'na katılacak. Şampiyonaya katılacak Büyükşehir Belediyespor sporcuları Gülbeyaz Seviş, Ahmet Yiğit Bayram ve Ceylin Orhan Karadağ'a gitmeden önce Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, genç millilere başarılar diledi.



Milli takım sporcularının kazandığı başarıların Türk milletinin gurur kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Zolan, "Karadağ'da yapılacak Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek Büyükşehir Belediyesporumuzun başarılı sporcuları Gülbeyaz Seviş, Ahmet Yiğit Bayram ve Ceylin Orhan'a başarılar diledik. Dualarımız sizlerle çocuklar, yolunuz açık olsun" dedi. - DENİZLİ