Denizlili kadınlar Mehmetçik için boyunluk ördü - Son Dakika

DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi Gerzele El Becerileri Kurs Merkezi ve Kültür Evi'nde bir araya gelen kadınlar, sınırda görev yapan Mehmetçikler için boyunluk ördü.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Gerzele El Becerileri Kurs Merkezi ve Kültür Evi'nde eğitim gören kadınlar, Mehmetçik için hediye hazırlamaya karar verdi. Yaklaşık 30 kadın, bir hafta boyunca yeşil renkte ipler kullanarak sınırda görev yapan askerler için boyunluk ördü. Yapımı tamamlanan 100 adet boyunluğun gönderilmesi için Gerzele El Becerileri Kurs Merkezi ve Kültür Evi'nde program düzenlendi. Programa, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı ve projeye destek veren kadınlar katıldı. Proje gönüllüsü Nazife Derici burada yaptığı konuşmada, aldıkları eğitimin ardından askerlere moral verebilmek için bu projeye başladıklarını belirtip, "Mehmetçiklerimiz sınırda bizim güvenliğimiz için görev yapıyor. Biz de onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Kendi aramızda yaptığımız konuşmalar sonucunda Mehmetçiğimiz için boyunluk örmeye karar verdik ve böyle güzel bir proje gerçekleştirdik. Onların kış mevsiminde soğuktan korunması için yaptığımız el işi boyunlukları gönderiyoruz" dedi.

'MEHMETÇİĞİMİZİN YANINDAYIZ'

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Değirmenci ise, "Emeği geçen kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Devletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kıyafet ve teçhizat anlamında Mehmetçiğimizi donatıyor, hiçbir eksiklikleri yok. Biz burada Mehmetçiğimize destek ve moral vermek istedik. Mehmetçiğimiz bilecek ki Denizlili kadınlarımızın duaları onlarla birlikte olacak. Bu hediyeler kar kış demeden ülkemizin bekası için 7 gün 24 saat sınırlarımızı koruyan Mehmetçiğimize moral olacak. Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.