Denizlili karatecilerden altın madalya - Son Dakika
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Denizlili karatecilerden altın madalya

7 saat önce

Makedonya'da gerçekleşen Ümit, Genç ve U21 Balkan Karate Şampiyonası'nda Denizlili sporcular Damla Su Türemen ve Mehmet Batuhan Özdemir şampiyon oldu.

Denizlili karatecilerden altın madalya, System.String[]

Makedonya'da gerçekleşen Ümit, Genç ve U21 Balkan Karate Şampiyonası'nda Denizlili sporcular Damla Su Türemen ve Mehmet Batuhan Özdemir şampiyon oldu.

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonası 14-15 Aralık tarihlerinde Makedonya'nın Üsküp şehrinde düzenlendi. Şampiyonaya Balkan Karate Federasyonları Birliği'ne üye ülkelerin sporcuları katıldı. Şampiyonada tatamiye çıkan Damla Su Türemen hem ferdi, hem takım katada Balkan şampiyonu oldu. Mehmet Batuhan Özdemir ise erkekler ferdi katada altın madalyaya ulaştı. Balkan Karate Şampiyonası'nda Türkiye ve Denizli'yi temsil eden genç karatecilerin elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, başarıya giden yolda emeği geçen herkese teşekkür etti.


- Denizli
Mehmet Batuhan Özdemir, Ümit Genç, Makedonya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:30 Kaynak: DHA
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