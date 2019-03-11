Son Dakika Haberleri: Denizlili Kız ve Erkek Taekwondocular Madalyalar ile Döndü

Denizlili Kız ve Erkek Taekwondocular Madalyalar ile Döndü

1 saat önce

Kütahya'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo çeyrek final müsabakalarına katılan Denizli karması kız ve erkek sporcular gruptan çıkmayı başararak yarı finale yükseldi.

Denizlili Kız ve Erkek Taekwondocular Madalyalar ile Döndü, System.String[]
Kütahya'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo çeyrek final müsabakalarına katılan Denizli karması kız ve erkek sporcular gruptan çıkmayı başararak yarı finale yükseldi. Sporcular kente 11 madalya ile döndü.

Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Taekwondo heyecanı 8-10 Mart 2019 tarihlerinde Kütahya'da yapılan çeyrek final müsabakalarıyla tamamlandı. Turnuvada çeşitli kategorilerde Denizlili sporcular 11 madalya kazandı. Takım sıralamasında Denizli karması kızlarda ikinci, erkeklerde ise dördüncü oldu. Grubunu kızlarda ikincilikle erkeklerde dördüncülükle tamamlayarak yarı final biletini alan Taekwondo kız ve erkek takımı, Eskişehir'de 12-14 Nisan tarihlerinde düzenlenecek yarı final müsabakalarında tatamiye çıkacak. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:42 Kaynak: İHA

Spor
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