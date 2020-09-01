Denizlili kızlar Kata'da Türkiye şampiyonu oldu
Korona virüs salgını sebebiyle karate şampiyonası fiziksel temas gerektirmeyen Kata dalında yapıldı.
Korona virüs salgını sebebiyle karate şampiyonası fiziksel temas gerektirmeyen Kata dalında yapıldı. 50 ilden katılan onlarca sporcunun arasından Denizlili kızlar şampiyon oldu.
Sakarya'nın ev sahipliğini yaptığı Kulüpler Karate Şampiyonası, korona virüs salgını sebebiyle temas gerektirmeyen Kata dalında gerçekleşti. Şampiyonaya 50 ilden 711 kadın, 1033 erkek sporcu ter döktü. Pandemi sebebiyle müsabakalara seyirci alımı olmadı. Ümit-genç Bayanlar Takımı Kata'da Denizlili kızlar altın madalyanın sahibi oldu. Dört gün süren şampiyonada Denizli'yi temsil eden Damla su Türemen, Peri Koyuncu ve Aslı Başak Pehlivan takımı grup, yarı final ve finalde üst üste karşılaştığı maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayarak Ümit- Genç Bayanlar Takım Kata kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. - DENİZLİ
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