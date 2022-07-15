Denizlili mali müşavir denizde boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Denizlili mali müşavir denizde boğuldu

15.07.2022 11:11
Denizlili mali müşavir denizde boğuldu

Denizli'de mali müşavirlik yapan Musa Varol (41), tatil için gittiği Aydın Kuşada'sında girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Denizli'de mali müşavirlik yapan Musa Varol (41), tatil için gittiği Aydın Kuşada'sında girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Varol'un girdiği plaj içerisinde 7 kişi ise boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, Aydın'nın Kuşadası ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kuşadası'nda güneşli havanın tadını çıkartmak isteyen vatandaşlar Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı'na akın etti. Oluşan yoğun kalabalıkta bazı vatandaşlar sert dalgalara rağmen denize girince 2 saat içerisinde 8 kişi boğula tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Art arda yaşanan olaylar nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, sahil güvenlik ve polis ekibi sevk edilirken, vatandaşlar tarafından denizden kıyıya çıkartılan 8 kişiye sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Denizli mali muşavir kurtarılamadı

Durumu ağır olanlar arasında yer alan Denizlili Mali Müşavir Musa Varol (41), Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Varol, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Varol'un kesin ölüm raporu için İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan polis ve sahil güvenlik ekipleri bölgede sık sık anons yaparak tatilcileri bölgede denize girmemeleri, dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulundu. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Yurtta hava durumu Yurtta hava durumu Kuşadası'nda 2 saat içerisinde 8 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, bir kişi de hayatını kaybetti Kuşadası'nda 2 saat içerisinde 8 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, bir kişi de hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Davutlar, Kuşadası, Denizli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizlili mali müşavir denizde boğuldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:55 TRT'nin ilk spikerlerinden olan Aytaç Kardüz, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu
00:53 CHP'li Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu'nu eleştirdi: Hatalarını kabul etmemesinden bazı partililer rahatsız
00:03 TV ekranlarında eşine az rastlanır bir olay yaşandı: Canlı yayında kanlar içinde kalan spiker haber sunmaya devam etti
23:56 Acilde sıra beklemeden sağlıkçıların odasını basan grup ortalığı karıştırdı! Sağlıkçılarla hasta yakınları arasında arbede çıktı
23:51 ABD eski başkanı Donald Trump'un ilk eşi Ivana Trump hayatını kaybetti
23:49 ABD'den Türkiye'ye satışı onaylanan F-16'larla ilgili kısıtlama! Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğine dair şart koşuldu
23:12 Fenerbahçe'de beklenen oldu! Kim Min-jae'nin serbest kalma bedelini yatıran Fransız ekibi Rennes transferi tamamladı
23:09 Malezya'da korkunç olay! Nehirden fırlayıp genci yutan timsahın midesi açıldı, ceset kalıntılarını gören acılı teyze gözyaşlarına boğuldu
22:23 İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD'ye tehdit: Her türlü hataları pişman olmalarına neden olacak
22:18 Fenerbahçelilerin heyecanla beklediği Dinamo Kiev maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 11:18:23. #1.13#
SON DAKİKA: Denizlili mali müşavir denizde boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement