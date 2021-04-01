Denizlili öğrenciler Avrupa'da en iyi proje ödülünü aldı - Son Dakika

Denizlili öğrenciler Avrupa'da en iyi proje ödülünü aldı

01.04.2021 21:51

Denizlili öğrenciler Avrupa'da en iyi proje ödülünü aldı Denizli'nin başarılı okullarından Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi, kurucu ortağı olduğu eTwinning projesi "Climate Volunteers" ile e-Twinning'te en büyük ödül olan 16-19 yaş kategorisinde en iyi proje ödülünü aldı.

Denizlili öğrenciler Avrupa'da en iyi proje ödülünü aldı

DENİZLİ - Denizli'nin başarılı okullarından Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi, kurucu ortağı olduğu eTwinning projesi "Climate Volunteers" ile e-Twinning'te en büyük ödül olan 16-19 yaş kategorisinde en iyi proje ödülünü aldı. Projede iklim değişikliği ile farkındalık amaçlanırken, 5 aylık çalışmanın ardından öğrenciler meyvelerini aldı.

"Climate Volunteers" projesi Avrupa'da yarışmaya katılan 870 proje içerisinden Brüksel Merkezi Destek Servisi tarafından 16-19 yaş kategorisinde en iyi proje olarak seçildi. Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici avrupadaki büyük başarının mimarları olan Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Arslan, İngilizce Öğretmeni Pelin Bölükbaşı, öğrenciler Irmak Sivri, Erol Kaan Karasu, Beril Öztürk, Ece Maden, Zeynep Cezayirli, Şevval Altundağ, Buket Büber, Enes Kağan Maraş, Almina Demirhan ve Ayça Bacanlı'yı makamında kabul etti. Üstün gayret ve başarı göstererek ülkemizi Avrupa'da 1. sıraya taşıyan öğrencilerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Müdür Ekici, "Değişimin ve gelişimin sürekli olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Eğitimde de aynı süreçler yaşanıyor. Ekonomik ve sosyal hayatta aynı. Sizin proje konunuz olan iklimde de aynı şekilde değişim yaşanıyor. Yeni paradigmalar ve yeni yaklaşımlar ne ise eğitimi buna göre dizayn etmemiz, buna göre bir bakış açısı geliştirmemiz gerek ki emsallerimizle aynı seviyede olabilelim. Emsal derken kastım sadece ilimizin ölçütleri değil. Ülkemizin ölçütleri ve dünyanın ölçütleri. Yani güzel bir işi kim nasıl güzel yapıyor ise biz onun ötesinde bu işi geliştirip daha da ileriye götürmemiz gerekiyor" dedi.

"Bu sene eTwining projelerine katılan okul sayımız 30 oldu"

Başarıda katkısı olanlara teşekkür eden Müdür Ekici, "eTwinning sanal ortamda AB projelerinin uygulanışıdır. Projelerimizde dijital platform üzerinde paydaşlarımızla birlikte çalışmalar yapıyoruz. Bu sene eTwining projelerine katılan okul sayımız 30 oldu ve katlanarak yükseliyor. Bu kadar hızlı değişimin yaşandığı dünyada gelişimin göstergesi bazı parametreler var. Bunlar sanayi parametreleri, ekonomik parametreler ve eğitim ile ilgili parametrelerdir. Sanayi ile ilgili olan kısmın sonuçlarından birisi de sanayi atıklarıdır. Buna paralel olarak da iklim ile ilgili değişimler oluyor. Bir taraftan geliştiriyoruz ama iklim ile değişimin insan yaşantısının daha güzel olabilmesi için iklimin istenilen düzeyde tutabilme adına birtakım çalışmalar yapmalıyız. Sizin iklim değişikliği adına yaptığınız çalışmalar olan eTwinning projesi Avrupa'da güzel bir ödül aldı. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Denizli olarak eğitimde belirli bir seviyemiz var. Okullarımız ve öğrencilerimiz hem akademik başarı anlamında hem sosyallik anlamında hem de eğitim noktasında büyük yerdeler. Siz değerli gençlerimiz başarılarımızı daha da yükselteceksiniz" diye konuştu.

"Projeye çok emek verdik"

Ödüllü projeleri hakkında bilgiler veren öğrenciler; "Projemizde ki amacımız iklim değişimi ile ilgili farkındalık yapmak istedik. Bunu başardığımızı düşünüyoruz. Bu projeyi geliştirirken bazı araçlar kullandık. Hem öğrendik hem eğlendik. Projeye çok emek verdik. Beş aylık bir çalışmanın meyvelerini aldık. Avrupalı arkadaşlarımızla tanışma fırsatı yakaladık" ifadelerini kullandı.

Denizlili öğrenciler Avrupa'da en iyi proje ödülünü aldı
Denizlili öğrenciler Avrupa'da en iyi proje ödülünü aldı
Denizlili öğrenciler Avrupa'da en iyi proje ödülünü aldı
Denizlili öğrenciler Avrupa'da en iyi proje ödülünü aldı

Anadolu Lisesi, Durmuş Ali, Brüksel, Denizli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denizlili öğrenciler Avrupa'da en iyi proje ödülünü aldı - Son Dakika


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